Adidas: Gewinnmitnahmen nach Rekordlauf – auch gute Quartalszahlen können das nicht mehr verhindern

Die Rekordrally bei Adidas droht am Donnerstag nach den Zahlen des Sportartikelherstellers vorerst zu Ende zu gehen. Im frühen Handel sackte der Kurs im Vergleich zum rekordhohen Vortagesschluss um gut drei Prozent ab. Am Markt wurde auf Gewinnmitnahmen nach zuletzt drei starken Tagen verwiesen, an denen der Kurs fast zehn Prozent zugelegt hatte. Es wurde so nicht mehr zum erneuten Kurstreiber, dass Adidas starke Zahlen vorlegte und den Ausblick erhöhte.

Experten attestierten dem Sportartikelhersteller ein noch besser als erwartetes zweites Quartal. Mit Blick auf den erhöhten Ausblick kommentierte aber UBS-Expertin Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion, dass die Markterwartungen diesen bereits reflektierten. Jefferies-Analyst James Grzinic betonte, dass all dies wohl nicht ausreichen werde, um vorübergehende Gewinnmitnahmen zu verhindern. Auch die Papiere des Konkurrenten Puma hatten zuletzt erneut Rekordhöhen erreicht, sie lagen am Donnerstag vorbörslich aber nur moderat im Minus.

onvista-Redaktion: Ebenso wie bei Puma hat der Kurs von Adidas sich stark von dem Pandemie-Crash im letzten Jahr erholt. Die Anleger haben eine starke Erholung, die nun durch die Zahlen erneut bestätigt wurde, bereits vorab eingepreist. Gewinnmitnahmen sind daher nicht überraschend. Die Aktie bewegt sich derzeit in einem überbewerteten Territorium, daher bietet sich ein Einstieg nicht wirklich an.

