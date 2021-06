Aixtron: Die Prognose-Erhöhung wirkt nach – Aktie im Höhenrausch

Der Höhenflug von Aixtron setzt sich auch im heutigen Handel fort, nachdem bereits am Mittwoch die Prognoseerhöhung am Markt sehr gut angekommen war. Mit einem Plus um mehr als 12 Prozent auf über 20 Euro haben die Papiere ein neues Jahreshoch markiert.

Analyst Uwe Schupp von der Deutschen Bank hatte erst mit dem Quartalsbericht mit einem optimistischeren Ausblick gerechnet. Er stockte sein Kursziel um einen Euro auf 27 Euro auf.