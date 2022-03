Aktionäre von Siltronic erhalten höhere Dividende

Der Wafer-Hersteller Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001) will eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro für das Geschäftsjahr 2021 an seine Aktionäre ausschütten. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von knapp 40 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 93,08 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,22 Prozent. Im letzten Jahr schüttete der Konzern eine Dividende in Höhe von 2,00 Euro aus. Die Hauptversammlung findet am 5. Mai 2022 statt.

Der Umsatz des Unternehmens lag im Jahr 2021 mit 1,41 Mrd. Euro gut 16 Prozent über dem Umsatz des Vorjahres. Das EBITDA lag mit 466,4 Mio. Euro 40,5 Prozent über dem Vorjahr (2020: 332,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge erreichte 33,2 Prozent (2020: 27,5 Prozent). Der Nettogewinn stieg von 186,8 Mio. Euro auf 289,6 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,44 Euro nach 5,36 Euro im Vorjahr.

Unter der Annahme deutlich steigender Verkaufspreise in Rechnungswährung erwartet Siltronic für das Jahr 2022 einen Umsatzanstieg von 15 bis 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für die EBITDA-Marge wird ein Anstieg auf 34 bis 37 Prozent erwartet.

Siltronic mit Sitz in München ist ein Hersteller für Siliziumwafer und Partner vieler Chiphersteller sowie der Halbleiterindustrie. Der geplante Verkauf an den taiwanischen Chipzulieferer Globalwafers scheiterte am Widerstand des Bundeswirtschaftsministeriums. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit Juni 2021 im SDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de