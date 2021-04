ANALYSE-FLASH: Credit Suisse nimmt Thyssenkrupp mit 'Outperform' wieder auf

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Thyssenkrupp mit "Outperform" und einem Kursziel von 14,5 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die spätzyklische Aufholjagd und auch die Umstrukturierungen bei dem Industriekonzern seien intakt, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erholung der Ergebnisse und auch des freien Barmittelflusses sei noch nicht vorbei./ck/mis

