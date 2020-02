ANALYSE-FLASH: Quirin hebt Leoni auf 'Buy' - Ziel 19 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Privatbank Quirin hat Leoni von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 19 Euro angehoben. Die auch in den Analysteneinstufungen sichtbare, übermäßig negative Einschätzungen könnte bald der Vergangenheit angehören, schrieb Analyst Daniel Kukalj in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet angesichts der eifrigen Bemühungen des Managements mit einem positiven Bild im vom Autozulieferer beauftragten Sanierungsgutachten. Leoni mit seinem hohen Auftragsbestand sei zudem als Zulieferer sehr wichtig, vor allem für deutsche Autobauer./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 09:20 MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ