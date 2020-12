Andersen Global erweitert das Unternehmen um eine Kooperationsfirma in Aserbaidschan

Andersen Global expandiert im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der unabhängigen Anwaltskanzlei MGB Law Offices mit Sitz in Baku nach Aserbaidschan. Dadurch gewinnt Andersen Global an Reichweite und positioniert die Organisation für eine weitere Expansion zwischen Europa und Asien.

Die 1995 gegründete Kanzlei MGB Law Offices, die aus zehn Anwälten besteht, wurde von IFLR1000, Legal500 und Chambers and Partners als die führende Kanzlei in Aserbaidschan ausgezeichnet. Die von dem Managing Partner Ismail Askerov geleitete Full-Service-Kanzlei bietet Lösungen für verschiedene Branchen wie Öl und Gas, Luftfahrt, Banken und Finanzen, Insolvenz- und Restrukturierungsrecht, Steuerrecht, Privatisierungsrecht und ausländische Investitionen. Zum Kundenstamm der Firma gehören multinationale Blue-Chip-Unternehmen, internationale Finanzinstitutionen, Versicherungsgesellschaften, Fluggesellschaften, Telekommunikationsunternehmen und andere Wirtschaftseinheiten.

„Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, kontinuierlich Best-in-Class-Dienstleistungen zu erbringen, und unsere umfassenden Lösungen positionieren uns als eine der angesehensten Anwaltskanzleien auf dem Markt und ermöglichen es uns, die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer einzelnen Kunden zu erfüllen“, sagte Ismail. „Unsere nicht-exklusive Zusammenarbeit mit Andersen Global stärkt das Engagement für unsere Kunden und verbessert unsere Fähigkeit, über Grenzen, Branchen und Praxisbereiche hinweg zu arbeiten, um den sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir freuen uns darauf, Seite an Seite mit Gleichgesinnten zu arbeiten, die unsere Vision und unsere Werte teilen.“

„Unsere Expansion wird weiterhin durch die Bedürfnisse unserer Kunden angetrieben, und unser Ziel ist es, durch unsere Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen eine globale Abdeckung zu erreichen und Full-Service-Fähigkeiten anzubieten“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Das Engagement von Ismail und seinem Team hinsichtlich Verantwortungsbewusstsein und sein tiefes Verständnis des aserbaidschanischen Geschäftsumfelds machten sie zur perfekten Ergänzung unseres Teams in der Region. Damit sind wir besser gerüstet, um weltweit nahtlosen Service zu bieten.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 218 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201201006161/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700