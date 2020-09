Apple und Tesla: Aktiensplits bislang ein voller Erfolg – Wo liegen die neuen Kursziele?

Im Vorfeld wurde viel über die Aktiensplits der beiden Technologie-Riesen berichtet und spekuliert. Seit Montag sind die zusätzlichen Aktien jetzt im Verkehr und es hat weder Apple noch Tesla geschadet. Im Gegenteil: Die Anleger haben weiterhin zugegriffen. Die Papiere von Apple haben am Montag ein Rekordhoch nur um Haaresbreite verpasst. Anleger reagierten erfreut darauf, dass die Aktien des billionenschweren Technologiekonzerns an der Börse nun optisch günstiger zu haben sind. Der Kurs stieg um 2,8 Prozent auf 128,27 US-Dollar und zierte damit die Spitze des Leitindex Dow Jones Industrial . Das Rekordhoch von 128,785 Dollar datiert vom Montag vergangener Woche.

Aktionäre des Konzerns erhalten für jedes Papier drei weitere hinzu. Wegen der damit stark steigenden Aktienzahl sinkt der Kurs optisch entsprechend. Mit einem Aktiensplit wollen Unternehmen ihre Anteilscheine nach starken Kursanstiegen wieder günstiger machen. Gerade Kleinanleger scheuen vor Aktien zurück, die je Stück mehrere hundert Dollar oder Euro kosten. Apple-Aktien waren seit Mitte März, dem Tiefstand aus der Phase des weltweiten Corona-Börsencrash stark gestiegen. Zuletzt hatte Apple im Jahr 2014 seinen Wert mit der Ausgabe zusätzlicher Papiere auf mehr Aktien verteilt.

JP Morgan erhöht Kursziel sofort

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Die US-Bank hat das Kursziel für Apple von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf „Overweight“ belassen. Die bereits wegen höherer iPhone-Absatzprognosen gestiegenen Konsensschätzungen hätten noch mehr Luft nach oben, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher dürfte das Interesse der Anleger an der Aktie ungeachtet der hohen Bewertung anhalten.

Tesla noch erfolgreicher

Bei Tesla reagierten Investoren sogar euphorisch auf einen ebenfalls an diesem Montag wirksam werdenden Aktiensplit. Lagen die Papiere vorbörslich nur leicht im Plus, so schnellten sie im regulären Handel in der Spitze um mehr als sechs Prozent auf 470 Dollar nach oben auf ein neues Rekordhoch. Damit lagen sie mit einigem Abstand an der Spitze des Nasdaq 100 Index. Hier erhielten die Aktionäre für jedes Papiere vier weitere dazu.

Schon die Ankündigung des Aktiensplit durch den Hersteller von Elektroautos vor drei Wochen war ein massiver Kurstreiber: Seitdem war der Tesla-Kurs bereits um rund 60 Prozent nach oben geschossen auf immer neue Rekordstände. „Die Ankündigung des Aktiensplits war ein weiterer Katalysator für die Kursentwicklung der Tesla-Aktie“, konstatierte Analyst Sven Diermeier von Independent Research.

Bei Tesla sind die Analysten inzwischen vorsichtiger geworden und geben ihr neuen Kursziele bislang noch nicht beannt. RBC hat sich allerdings schon zum US-Autobauer geäußert. Die aktuelle Einschätzung: „Underperform“ und eine Erhöhung des Kurszieles von 170 Dollar auf 250.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Robson90 / Shutterstock.com