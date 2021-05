Ausverkauf der US-Techwerte geht weiter – Nasdaq Future rund 2 % im Minus – Telsa-Aktie verliert vorbörslich über 7 Prozent

Der Abverkauf der amerikanischen Techwerte dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Rund eine Stunde vor Börsenstart in den USA liegt der Nasdaq Future rund 2 Prozent im Minus. Erneut stehen die Technologie-Schwergewichte kräftig unter Druck. Die Apple liegt vorbörslich gerade fast 3 Prozent im Minus. Auch die restlichen Vertreter der FANG-Aktien dürften heute einen schweren Handelstag vor sich haben. Bereits am Montag hatte die Citigroup Facebook und Alphabet von „Buy“ auf „Neutral“ herabgestuft und beiden Aktien für die kommenden Monate wenig Potenzial nach oben bescheinigt.

Tesla verliert erneut kräftig

Während sich Elon Musk zu Wochenbeginn damit beschäftigte, ob Tesla den Dodgecoin als Zahlungsmittel akzeptieren sollte, ging es mit der Tesla-Aktien steil bergab. Nachdem die Aktie bereits Montag mit einem Minus von mehr als 6 Prozent aus dem Handel ging, liegt sie aktuell vorbörslich noch etwas stärker im Minus. Reuters berichtet heute unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass Tesla im März nicht wie vorgesehen, ein weiteres Grundstück in Shanghai gekauft hat, um die Produktionskapazitäten auszuweiten. Aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China habe sich der Autobauer dagegen entschieden Shanghai zu einem globalen Exportzentrum auszubauen.

Tesla sieht die Lage anders

In einer Erklärung gegenüber Reuters sagte der amerikanische Autobauer, dass sich das Werk in Shanghai „wie geplant entwickelt“. Was den Kauf des Grundstückes angeht, so gibt es allerdings auch gegenteilige Äußerungen. Demnach hatte Tesla nie die Absicht erklärt das Grundstück zu kaufen und die Produktionskapazitäten um 200.000 bis 300.000 Fahrzeuge zu erweitern.

Alle US-Indizes unter Druck

Vorbörslich liegt nicht nur die Nasdaq im Minus. Auch der S&P 500 wird gut ein Prozent tiefer erwartet und der Dow Jones wird voraussichtlich 300 Punkte tiefer in den Handel starten.

onvista Mahlzeit: Dax bekommt wieder Inflationsängste – Vuzix, EON, Va-Q-Tec und Plug Power hilft ein gutes Trading-Update auch nicht mehr

Von Markus Weingran

