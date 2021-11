BAYER hebt Prognose an

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 50,010 € (XETRA)

Die Bayer-Aktie ist im vorbörslichen Handel der größte Gewinner im DAX und kletterte um knapp 1,8 %. Auslöser für diesen Anstieg sind die heutigen Zahlen, die mit einer Erhöhung der Prognose verbunden sind.

Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 9,78 Mrd. EUR. Analysten hatten mit 9,1 Mrd. EUR gerechnet. Auch beim Ebitda (pre ex) übertraf die Bayer die Prognose mit 2,09 Mrd. EUR um 0,15 Mrd. EUR. Der Free Cashflow soll nun im Gesamtjahr bei -0,5 bis -1,5 Mrd. EUR liegen. Zuvor hatte das Unternehmen eine Spanne von -2 bis -3 Mrd. EUR prognostiziert. Quelle: Guidants News

Die Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch bei 146,45 EUR aus dem April 2015 in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Diese führte im Oktober 2020 zu einem Tief bei 39,91 EUR.

Zwar erholte sich der Wert anschließend deutlich, musste aber in den letzten Wochen wieder Verluste hinnehmen und fiel 44,47 EUR zurück.

Zuletzt vollendete die Aktie eine inverse SKS, also eine Bodenformation. Am 01. November kam es zum Ausbruch über die Nackenlinie. Zuletzt kam es zu einem kleinen Pullback an diese Nackenlinie. Mit dem vorbörslichen Anstieg deutet sich an, dass sich der Wert von dieser Nackenlinie löst. Eine kurzfristig wichtige Hürde ist noch das bisherige Rallyhoch bei 50,82 EUR vom 04. November.

Startschuss für eine Rally?

Die Bayer-Aktie befindet sich in einer guten Ausgangslage für eine kurzfristige Rally. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung eines rechnerischen Ziels bei 54,22 EUR. Damit würde sich die Aktie dem Abwärtstrend seit Oktober 2017 annähern.

Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter die Nackenlinie bei heute 49,52 EUR abfallen, dann droht ein Versagen der Bodenformation. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung 44,47 EUR drohen.

