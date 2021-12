BB Biotech: Was heißt 5 % Dividendenrendite in 2022?

Foolishe Investoren wissen, dass die Aktie von BB Biotech eine interessante Dividende besitzt. Unterm Strich zahlt die schweizerische Beteiligungsgesellschaft schließlich in jedem Jahr 5 % Dividendenrendite an die Investoren aus. Basis dafür ist der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres.

Wenn wir jetzt auf den Kalender schauen, so sehen wir: Ja, wir befinden uns bereits am Ende des Monats Dezember. Zeit also, einen Blick auf die Dividende von BB Biotech zu riskieren. Zumindest können wir eine grobe Tendenz ableiten, was Foolishe Investoren erwarten können.

BB Biotech: Mehr Dividende in 2022?

Um vielleicht die wichtigste Botschaft gleich zu Anfang zu verkünden: Ja, die Chancen stehen nicht schlecht, dass BB Biotech den Investoren in 2022 mehr Dividende bezahlt. Wenn wir auf den Aktienkurs im Dezember blicken, so schwankte er zwischen 71,10 und 76,80 Euro. Bei einem Durchschnittswert von ca. 73,95 Euro hieße 5 % Dividendenrendite Pi mal Daumen 3,70 Euro. Im Vergleich zur 2021er-Dividende von ca. 3,34 Euro hieße das ein moderates Wachstum.

Wie gesagt: Es gilt natürlich, solche Werte mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem besteht eine durchaus realistische Chance, dass Foolishe Investoren eine höhere Dividende von BB Biotech erhalten. Wobei es abzuwarten bleibt, wie genau das Management den volumengewichteten Durchschnittskurs im Monat Dezember berechnet. Schwankungen, auch mit Blick auf Währungseffekte, sind natürlich bis zur Zahlbarmachung möglich.

Allerdings ist das ebenfalls nicht die wichtigste Erkenntnis. Wir erkennen auch, dass BB Biotech aufgrund dessen erneut moderat den Wert des Portfolios und damit den Aktienkurs steigern konnte. Das Börsenjahr 2021 ist zwar insgesamt erfolgreich gewesen. Sowohl Aktienkursperformance als auch eine langfristig wachsende Dividende sind jedoch Teil der Beteiligungsgesellschaft und ihres Erfolges.

Dividende früh in 2021 bekannt

Wie hoch genau die Dividende von BB Biotech im Jahr 2022 ist, das werden wir voraussichtlich relativ früh erfahren. In den vergangenen Jahren hat das Management die Ausschüttungssumme je Aktie häufig bereits im Januar bekannt gegeben. Im letzten Jahr beispielsweise am 22., wobei dieser Wert natürlich noch der Bestätigung der Hauptversammlung unterliegt.

Trotzdem: Mit Blick auf den Dezemberkurs und die Aktie von BB Biotech können wir sagen: Viel spricht für eine Erhöhung der Dividende. Was genau im kommenden Jahr mit der Ausschüttung passiert? Hier müssen wir uns noch ein wenig in Geduld üben.

