Bijou Brigitte zahlt erneut keine Dividende

Die Aktionäre der Modeschmuckkette Bijou Brigitte (ISIN: DE0005229504) erhalten auch in diesem Jahr keine Dividende, nachdem die Ausschüttung bereits im letzten Jahr gestrichen wurde.

Wie der Konzern am Freitag mitteilte, haben die inzidenzbedingten Schließungsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie das Geschäftsjahr 2020 stark beschädigt und sich erheblich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bijou Brigitte ausgewirkt. Die Unsicherheiten für das stationäre Geschäft, für die Konjunktur und für das Konsumklima seien aufgrund der Corona-Pandemie weiter sehr hoch. Aufgrund der äußerst ungewissen Zukunftsaussichten, des hohen Konzernjahresverlusts im Geschäftsjahr 2020 und zur Erhaltung der Liquidität wurde daher beschlossen, der

Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 erneut die Aussetzung der Dividendenzahlung vorzuschlagen.

Nach vorläufigen Zahlen stand im Geschäftsjahr 2020 erstmalig in der Unternehmensgeschichte ein Verlust vor Ertragsteuern iin Höhe von 33,7 Mio. Euro (Vorjahr: Gewinn 37,4 Mio. Euro) in den Büchern, wie am 23. März berichtet wurde. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich 2020 auf -31,0 Mio. Euro nach 25,4 Mio. Euro im Vorjahr.

Der Konzern verzeichnete Umsatzeinbußen in Höhe von 129 Mio. Euro (von 334 Mio. Euro in 2019 auf 205 Mio. Euro in 2020), die auf die von den europäischen Regierungen ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 werden im April 2021 veröffentlicht. Die Hauptversammlung ist für den 17. Juni 2021 geplant.

Bijou Brigitte ist ein Anbieter von Modeschmuck und modischen Accessoires in Europa. Das Filialnetz wurde im Geschäftsjahr 2020 um 52 Standorte auf 990 Filialen reduziert (Vorjahr: 1.042).

Redaktion MyDividends.de