Bilfinger: Übernahme-Spekulationen halten sich hartnäckig – Insider berichten von weiterem Interessent – Anleger schnappen sich die Aktie

Die Spekulationen um eine Übernahme von Bilfinger halten sich hartnäckig am Markt – und treiben die Anleger weiter in die Aktie hinein. Zum Wochenstart kann der Kurs einen weiteren Satz nach oben machen und steht heute mit knapp 3 Prozent im Plus.

Insider berichten von weiterem Interessenten Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, hat sich die Private-Equity-Firma CVC Capital Partners dem Übernahmewettlauf um Bilfinger angeschlossen. Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass mehrere Finanzinvestoren um das SDax-Unternehmen buhlen, darunter auch Clayton Dubilier & Rice. Übernahme-Fantasie hat dem Kurs stark geholfen Die Bilfinger-Papiere sind seid Anfang November, als bereits erste Spekulationen um ein Kaufinteresse an dem Mannheimer Unternehmen kursierten, um mehr als 40 Prozent nach oben geschnellt. Seit Beginn des Corona-Crash im Februar ist die Kursbilanz mit einem Verlust von mehr als 30 Prozent aber immer noch sehr negativ. onvista/dpa-AFX Titelfoto: Pincasso / Shutterstock.com Jetzt neu: Echte Wertpapierdepots in Ihren my onvista Account einbinden Das bringt jede Menge Vorteile: -Sie sparen sich aufwendiges Nachbilden ihrer echten Depots in einem my onvista Musterdepot. -Sie können beliebig viele Echtdepots hunderter Banken und Broker verbinden. -my onvista bietet Ihnen damit eine Vermögensübersicht Ihrer gesamten Wertpapieranlagen mit nur einem Login. So einfach funktioniert´s