BIONTECH - Aktie auf Richtungssuche

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 95,550 $ (NASDAQ)

Im frühen Montagshandel gehört die BioNTech-Aktie zu den am meisten gehandelten Aktien auf Tradegate. Corona hat die Welt weiter im Griff und auch die News zur Impfstoffkampagne in Deutschland, Europa und der Welt reißen nicht ab. Nicht immer sind es gute Nachrichten, die über die Ticker laufen. Entsprechend schwankungsintensiv ging es in den vergangenen Wochen und Monaten in der BioNTech-Aktie zu. Zuletzt bewegte sich diese in einer Konsolidierung seitwärts.

Richten wir den Blick nach vorne, dürfte die Aktie mittelfristig zwar weiterhin bullisch sein, hat kurzfristig jedoch mehrere Optionen ein neues Allzeithoch bei und oberhalb von 150 USD zu erreichen. Dieses könnte direkt angelaufen werden, wenn man die Dreiecksformation nach oben verlässt. Dafür wäre momentan ein nachhaltiger Kursausbruch über ca. 114,15 USD nötig. Alternativ dazu wird die Dreiecksformation zunächst nach unten verlassen, anschließend aber versuchen die Käufer im Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 75 EUR ihr Comeback. Sollte dies nicht gelingen, würde sich das Chartbild spürbar eintrüben.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)