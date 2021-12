Bitcoin: Kleine Weihnachtsrally hebt Kurs wieder über die 50.000 Dollar Marke

Nach den schwierigen letzten Wochen zeigt sich die Kryptowährung Bitcoin zu Weihnachten wieder von ihrer versöhnlicheren Seite und setzt mit dem erneuten Übersteigen der Marke von 50.000 Dollar ein hoffnungsvolles charttechnisches Signal.

Nachdem im Verlauf des gestrigen Handelstages bereits ein Ausbruch über den seit Anfang November herrschenden Abwärtstrend gelungen war, konnte nun auch die runde Marke wieder zurückerobert werden. Derzeit notiert die Kryptowährung mit einem Plus von 5,5 Prozent bei gut 51.000 Dollar.

Auch der vielbeachtete 200-Tage-Trend konnte nach einem kritischen Test in den letzten Tagen fürs Erste behauptet werden. Nun nimmt der Kurs das sich aus dem einfachen 20-Wochen- und dem exponentiellen 21-Wochen-Trend ergebende Bull Market Support Band erneut ins Visier, dessen unterer Rand derzeit bei 51.700 Dollar verläuft.

Der derzeitige Aufschwung ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da er unter vergleichsweise geringem Handelsvolumen verläuft. Für die Rückkehr in ein bullisches Preismomentum ist die nachhaltige Rückkehr über das Bull Market Support Band erforderlich. Für die langfristige Richtung der Preisentwicklung bleiben im anstehenden Jahr die Notenbankpolitik, sowie die weitere Inflationsentwicklung, neben einer möglichen Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA und weiterer Klarheit was die Regulierung des Sektors angeht, die wichtigsten Faktoren.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

