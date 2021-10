Bitcoin: Kryptowährung klettert einmal mehr über 50.000 Dollar – Chartbild und die fundamentale Lage im Überblick

Mit einem 24h Plus von knapp 6 Prozent springt Bitcoin am Dienstag wieder über die runde Marke von 50.000 Dollar und treibt die Hoffnungen der Krypto-Investoren auf ein goldenes viertes Quartal für den Sektor an.

Auf Wochensicht konnte die älteste Kryptowährung sich mit einem Plus von fast 20 Prozent wieder deutlich von dem für Bitcoin wichtigen Bull Market Support Band, bestehend aus dem einfachen 20-Wochen- und dem exponentiellen 21-Wochen-Trend, absetzen und zudem auch den 200-Tage-Trend wieder hinter sich lassen. tradingview tradingview

Mit einer Notierung von derzeit 50.300 Dollar macht sich der Kurs auf in Richtung des oberen Endes des übergeordneten Chartdreiecks, der sich aus dem Aufwärtstrend seit September 2020 und dem letzten Allzeithoch aus April 2021, gefolgt von der anschließenden Abwärtsbewegung ergibt. tradingview tradingview

Während mit Evergrande, der steigenden Inflation und der Geldpolitik der Notenbanken die übergeordneten Sorgen an den Finanzmärkten weiterhin in den Köpfen der Anleger hausen, hat der Krypto-Sektor den Druck der letzten Wochen gut verarbeitet und sich in ein positives Momentum zurückgekämpft. Die größten unmittelbaren Kurstreiber dürften derzeit eher psychologischer Natur sein. Während der September historisch gesehen als schwacher Monat für Bitcoin gilt, hat das vierte Quartal eines Jahres in der Vergangenheit überwiegend eine sehr starke Phase für die Kursentwicklung dargestellt. Diese Hoffnung wird nun wieder in den Kurs getragen. Desweiteren steigt die Hoffnung auf eine baldige Zulassung eines Bitcoin-ETFs in den USA. So hat sich Eric Balchunas, Senior-ETF-Analyst des Finanznachrichtendienstes Bloomberg, auf Twitter optimistisch für eine baldige Zulassung gezeigt. Aus seiner Sicht stehen die Chancen für die Zulassung eines mit Futures gedeckten Bitcoin-ETFs noch in diesem Monat bei 75 Prozent. „Ja, die SEC hat die Zulassung von Bitcoin-ETFs bisher vor sich her geschoben, jedoch gilt das nur für physisch gedeckte ETFs unter dem 33. Gesetzesakt. Entscheidungen zu ETFs, die unter dem 40. Akt eingereicht werden (den Genz [Gary Gensler, Leiter der SEC. Anmerkung d. Red.] liebt) sind noch sehr lebendig und laufen wahrscheinlich nach Plan (wir gehen zu 75 Prozent von einer Genehmigung im Oktober aus). […]“ Quelle: Quelle: Twitter

onvista-Redaktion: Kurzfristig dürfte ein Pullback spätestens bei der Marke von 51.000 Dollar trotz des derzeit positiven Momentums wahrscheinlich sein. Investoren, die jetzt einen Einstieg in Bitcoin suchen, können die Augen nach einer solchen Gelegenheit offen halten. Ein möglicher Einstiegspunkt ergäbe sich im Bereich zwischen 47.000 – 48.500 Dollar. tradingview tradingview

