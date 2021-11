Bitcoin: Wie schmerzhaft war die jüngste Korrektur wirklich? Institutionelle Investoren kaufen weiter ein

Der November gibt bisher keine klare Richtung für den Bitcoin-Preis vor. Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei knapp 70.000 Dollar am 10. November ist der Kurs daraufhin wieder deutlich abgetaucht und hängt nun seit mehreren Tagen in einer Preisspanne zwischen 60.000 und 55.000 Dollar fest.

Aus charttechnischer Sicht stellt diese jüngste Korrektur jedoch noch keine ernsthafte Bedrohung für den übergeordneten Bullenmarkt dar, auch wenn die runde Marke von 60.000 Dollar erneut hergegeben werden musste. Das sich aus dem einfachen 20-Wochen-Trend und dem exponentiellen 21-Wochen-Trend ergebende Bullmarket Support Band, welches sich in der Vergangenheit als zuverlässiger Indikator für die Gesundheit eines Bitcoin-Bullenmarktes erwiesen hat, befindet sich derzeit im Bereich zwischen 49.500 und 52.300 Dollar. Erst ein Test dieser Zone würde das Aufwärtsmomentum nachhaltig in Gefahr bringen.

Institutionelle Anleger kaufen weiter ein

Die jüngste Korrektur scheint auch die institutionellen Anleger nicht abgeschreckt zu haben, sondern im Gegenteil weiter zum Kauf zu ermutigen. Krypto-Investitionsprodukte, zu denen auch ETFs gehören, verzeichneten in der letzten Woche wöchentliche Zuflüsse von insgesamt 154 Millionen US-Dollar, wie der ETP-Anbieter CoinShares berichtet. Wie in den vergangenen Wochen zogen Bitcoin-Anlageprodukte mit 114,4 Millionen US-Dollar die meisten Zuflüsse an. Auf Ethereum ausgelegte Fonds verzeichneten wöchentliche Zuflüsse von 12,6 Millionen US-Dollar und Multi-Asset-Produkte verzeichneten Nettoinvestitionen von 14,1 Millionen US-Dollar. Desweiteren heißt es in dem Bericht, dass institutionelle Anleger seit Beginn 2021 über 6,6 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-Produkte, 1,17 Milliarden US-Dollar in Ethereum-Produkte und mehr als 9,2 Milliarden US-Dollar in Krypto insgesamt investiert haben. Grayscale, der größte Krypto-Asset-Manager, verzeichnete am 19. November ein verwaltetes Vermögen von 51,9 Milliarden US-Dollar.





Unter anderem hat auch die US-Investmentbank Morgan Stanley ihre Bitcoin-Investments über das Angebot von Grayscale massiv ausgeweitet. Nach Angaben der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) erhöhte der Morgan Stanley Insight Fund seinen Bestand an Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)-Aktien um mehr als 63 Prozent von 928.051 im zweiten Quartal 2021 auf 1.520.549 ab September. 30.

Frust am Markt aufgrund der Spot-ETF-Absage?

Während das Interesse der institutionellen Anleger weiter ungebrochen ist, musste der Krypto-Markt Mitte des Monats mit der Absage der SEC an einen Antrag auf die Veröffentlichung eines Spot-ETFs von dem Anbieter VanEck eine Schlappe hinnehmen. Die bisher genehmigten Future-ETFs werden von vielen Marktbeobachtern kritisiert, da Futures lediglich den Preis eines Assets abbilden, jedoch nicht mit diesem gedeckt sein müssen. Ein Spot-ETF wäre tatsächlich mit Bitcoin gedeckt. Mit Futures wird es großen Playern einfacher gemacht, gehebelt auf den Preis eines Assets einzuwirken. In Kombination mit Optionen werden diese Finanzinstrumente häufig verwendet, um andere Positionen im Portfolio abzusichern oder Gewinne aus reiner Spekulation zu erzielen, ohne den Basiswert kaufen zu müssen.

VanEck hatte sich enttäuscht zu der Entscheidung der SEC gezeigt und die Überlegenheit von Spot-ETFs für den Anlegernutzen betont: „Wir glauben, dass Anleger in der Lage sein sollten, über einen regulierten Fonds ein Engagement in #BTC zu erlangen, und dass eine ETF-Struktur ohne Futures der überlegene Ansatz ist“, so der CEO Jan van Eck auf Twitter.

Auffällig ist, dass der Bitcoin-Preis seit der Absage der SEC am 12.11 sein kurzfristiges bullisches Momentum verloren und eine deutliche Korrektur eingeleitet hat. Die Enttäuschung war somit auch am Krypto-Markt direkt spürbar.

Langfristig bleiben die meisten Analysten und Marktbeobachter jedoch bullisch und verlassen sich auf die in der Vergangenheit beobachteten Preiszyklen, in denen sich Bitcoin bewegt hat und die ein starkes Jahresende versprechen. So zieht der Twitter-Analyst TechDev bezogen auf die Entwicklung der Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Marktes Parallelen mit der Preisentwicklung von 2017 und rechnet mit einem baldigen Ausbruch nach oben.





Das für Ende des Monats anvisierte Preisziel von 98.000 Dollar von dem populär gewordenen Erfinder des Stock-to-Flow-Preismodells PlanB dürfte nach der jüngsten Korrektur nun jedoch nur noch schwer zu erreichen sein, auch wenn das durchschnittliche Preisziel für Bitcoin nach dem Halving 2020 von 100.000 Dollar noch bis Jahresende erreicht werden kann.





Von Alexander Mayer

Titelfoto: Igor Batrakov / Shutterstock.com

Unsere Tipps rund um Bitcoin und Kryptowährungen

onvista-Ratgeber: Sie wollen in Bitcoin und andere Kryptowährungen investieren, wissen jedoch nicht wie und wo?

In unserem Ratgeber finden Sie alle wichtigen Infos zu Krypto-Börsen und allem, worauf man bei einem Krypto-Investment achten muss.

Link: https://www.onvista.de/ratgeber/bitcoins-kaufen

Sie sind schon bereit in Kryptowährungen zu investieren?

Dann möchten wir Ihnen Swissborg empfehlen – Jetzt die Swissborg-App über unseren Bonus-Link ausprobieren und einen kleinen Bonus in Form von Kryptowährungen erhalten!

Link: https://join.swissborg.com/r/onvistAFD5

So schützen Sie Ihre Kryptowährungen:

Verwahren Sie ihre Kryptowährungen offline in einem sicheren Hardware-Wallet! Zahlreiche Testberichte und Bewertungen zeigen, dass das TREZOR Hardware-Wallet höchsten Sicherheitsansprüchen gerecht wird. Außerdem unterstützt es unterschiedlichste Kryptowährungen wie Bitcoin, Zcash, Dash, Ethereum Classic oder Litecoin.

Zum offiziellen TREZOR-Shop Link: https://shop.trezor.io/?offer_id=10&aff_id=4646