Bitcoin - Wusste Elon Musk mehr ?!

Die Meldung, dass Tesla Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptieren werde, kam vor ein paar Wochen, da stand der Bitcoin noch bei rund 55.000 USD. Diese Meldung triggerte einen Sell Off in der Kryptowährung. Der Sell Off wurde auf der Unterstützung bei 29.300 USD gestoppt. Man fragt sich schon, ob Musk irgendwelche Informationen hatte, dass der Kurs einbrechen könnte. Sei's drum.

Seit 1-2 Wochen läuft der Versuch einer Stabilisierung. Wenn die 29.300 USD nicht halten sollte, bestünde die Gefahr einer Korrekturausdehnung bis zu nächsten Unterstützung bei 19.400 USD. Aber nochmal: Im Bereich von 29.300 USD besteht die Chance auf eine Bodenbildung. Bisher sehe ich noch keine.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)