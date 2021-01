Blatt - Abgeordneten droht wegen Pandemie erstmals Diäten-Senkung

Berlin (Reuters) - Den Bundestagsabgeordneten droht einer Zeitung zufolge wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals eine Senkung ihrer Diäten.

Hintergrund sei die bislang negative Entwicklung der Löhne in der Krise, berichtete "Bild" (Montagausgabe) einem Vorabbericht zufolge: Die Diäten würden zum 01. Juli so angepasst, wie sich die Nominallöhne im Vorjahr entwickelt haben. Zwar seien diese dem Statischem Bundesamt zufolge im ersten Quartal 2020 noch gestiegen, im zweiten und dritten Vierteljahr dann jedoch gefallen. Dies dürfte sich im vierten Quartal fortgesetzt haben, was dann auf die Diäten durchschlagen würde.