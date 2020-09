Brandenburg lässt Termin für mögliche Tesla-Genehmigung offen

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der Bau der Tesla -Fabrik in Grünheide bei Berlin schreitet schnell voran - der Zeitpunkt für eine endgültige Genehmigung vom Land ist aber noch offen. Vor der Anhörung von Kritikern am Mittwoch in Erkner erklärte das Umweltministerium: "Wir sind froh, dass der Erörterungstermin trotz Corona nun stattfinden kann." Dabei könnten die rund 400 Einwendungen gegen die Fabrik des US-Elektroherstellers begründet werden. Sie würden danach vom Landesamt für Umwelt ausgewertet und in das Genehmigungsverfahren einbezogen.

Tesla will ab Sommer 2021 in Grünheide 500 000 Elektroautos pro Jahr bauen. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hält grünes Licht im Dezember für denkbar, wenn alle nötigen Schritte getan seien. Umweltschützer befürchten allerdings, dass die Natur Schaden nimmt und das Trinkwasser nicht mehr ausreicht. Die Ökologisch Demokratische Partei (ÖDP) warnte, die Wasserverfügbarkeit sei nicht nachgewiesen. Die Bürgerinitiative Grünheide kritisierte auch, dass der Erörterungstermin nicht für die Öffentlichkeit übertragen werde./vr/na/DP/zb