BringCom stellt panafrikanisches Glasfaser-Ringnetz fertig

BringCom Incorporated, ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen in Afrika, gibt die Fertigstellung seines panafrikanischen Glasfaser-Ringnetzes bekannt. Das neue Glasfaser-Ringnetz wird die Knotenpunkte von BringCom in Ost- und Westafrika mit dem europäischen zentralen Verteiler in London verbinden und die Kunden von BringCom mit sicheren und zuverlässigen Konnektivitätsdiensten versorgen.

„Der panafrikanische Glasfaserring bietet unseren Firmen- und Behördenkunden nahtlose Konnektivität und höhere Redundanz in Afrika“, sagte Fabrice Langreney, President und CEO von BringCom. Der internationale Datenverkehr der Kunden von BringCom kann über zahlreiche Cable Landings an die Netze der Partner vor Ort angebunden werden. Die bewährte Expertise von BringCom bei der Bereitstellung zuverlässiger inländischer Leitungen für die letzte Meile in Afrika wird nun durch den in das flächendeckende Backhaul-Netz integrierten zusätzlichen Schutz verstärkt.

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie für Afrika, die diese Netzerweiterungsinitiative umfasst, will BringCom weitere sichere, zuverlässige und vielfältige Konnektivitätsrouten schaffen und innovative Dienste wie SD-WAN, SASE (Secure Access Service Edge) und Edge-Cloud-Dienste anbieten. Die SD-WAN-Dienste von BringCom für Unternehmen werden die Kosten senken, die unternehmerische Flexibilität erhöhen und die Leistungsfähigkeit von Multi-Cloud-Anwendungen verbessern. Die SD-WAN-Plattform von BringCom ermöglicht zudem die Anbindung an die Cloud, um Komplettlösungen für afriQloud bereitzustellen. afriQloud ist die Plattform von BringCom für lokale und verteilte Cloud-Dienste, die digitale Infrastructure-as-a-Service (IaaS) für virtuelle Rechenzentren und die Anforderungen an virtuelle Maschinen (Rechenleistung) in Ostafrika bereitstellt. Mit seiner betrieblichen Expertise und den weitreichenden lokalen Partnerschaften in Afrika ist BringCom einzigartig aufgestellt, um zuverlässige Kommunikationsdienste zu und von anspruchsvollen Umgebungen zu liefern.

