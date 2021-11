Cat Rock Capital veröffentlicht Präsentation über Grubhub und Just Eat Takeaway.com

Grubhub hat für viele mögliche Eigentümer einen bedeutenden inneren und strategischen Wert

Same Day Delivery (taggleiche Lieferung) repräsentiert in den USA einen adressierbaren Markt von 2,6 Billionen Dollar mit einem Wachstum von 79% pro Jahr

Grubhub ist eine von nur vier unabhängigen skalierten Same-Day-Delivery-Plattformen in den USA

Es ist eindeutig, dass Just Eat Takeaway.com auf die Möglichkeiten von Same Day Delivery in Europa setzen sollte

Untersuchung mit den Vorteilen für Aktionäre und das Board von Just Eat Takeaway.com veröffentlicht

Cat Rock Capital Management LP (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen und beherrschenden Personen „Cat Rock Capital“), eine langfristig orientierte Investmentgesellschaft, die etwa 14,0 Millionen Aktien am Kapital von Just Eat Takeaway.com NV („Just Eat Takeaway.com“, „JET“ oder „das Unternehmen“) (LSE: JET, AMS: TKWY, NASDAQ: GRUB) und damit etwa 6,5 % der ausstehenden Aktien von Just Eat Takeaway.com hält, veröffentlichte heute eine Präsentation über den strategischen Wert von Grubhub und die entsprechenden Konsequenzen für Just Eat Takeaway.com. Die Präsentation steht unter JustEatMustDeliver.com zum Download bereit.

Alex Captain, Gründer und Managing Partner, Cat Rock Capital Management LP, kommentierte:

„Wir haben als einer der größten und langjährigsten Aktionäre von Just Eat Takeaway.com im letzten Monat unsere Ansicht kundgetan, dass JET das Geschäft wieder auf Europa ausrichten und den erheblichen Wert von Grubhub durch eine Konsolidierung mit einem auf die USA fokussierten Unternehmen ausschöpfen sollte.

Nachdem wir im letzten Monat unsere Ansichten kundgetan haben, haben wir einen produktiven Dialog mit dem Management von JET geführt. Wir freuen uns über die Absicht des Unternehmens, an der Konsolidierung in den USA mitzuwirken, und sind dafür, dass das Geschäft von JET zeitnah wieder auf die enormen Möglichkeiten der Same Day Delivery in Europa ausgerichtet wird.

Heute informieren wir öffentlich über unsere Erkundung der bedeutenden strategischen Möglichkeiten für die Aktionäre und das Board von JET mit Blick auf Grubhub. Cat Rock hat über sechs Jahre lang den Sektor der Online-Essenslieferungen untersucht und ist seit über vier Jahren Aktionär von JET und seinen Vorgängerunternehmen. In unseren Ansichten zur Strategie von JET kommt unsere Begeisterung für die langfristigen Aussichten und den Wert des Unternehmens unter der Prämisse einer zielgerichtete Ausführung und pragmatischer strategischer Maßnahmen zum Ausdruck.

Same Day Delivery ist die Zukunft des weltweiten E-Commerce. Allein in den USA hat Same Day Delivery einen adressierbaren Markt im Volumen von 2,6 Billionen US-Dollar, der seit 2017 um 79 % pro Jahr wächst.(1)

Da Grubhub eines von nur vier skalierten, unabhängigen Same-Day-Delivery-Netzwerken in den Vereinigten Staaten ist, birgt das Unternehmen einen erheblichen strategischen und inneren Wert. Grubhub hat inzwischen über 32 Millionen Kunden, die einen Umsatz von ~10 Milliarden US-Dollar generieren,(2) einen Partnerstamm von über 300.000 Restaurants,(3) und ein Logistiknetzwerk bestehend aus ~200.000 Kurieren, die Essen im Wert von ~7 Milliarden US-Dollar in über 4.000 Städten ausliefern.(4)

Mit Same Day Delivery können stationäre Einzelhändler kürzere Lieferzeiten anbieten als herkömmliche E-Commerce-Akteure, sodass sie weitaus wettbewerbsfähiger sind, da die Verbraucher zunehmend im Web einkaufen.

Das Logistiknetzwerk von Grubhub für die Zustellung am Bestelltag in über 4.000 US-Städten hat einen unschätzbaren Wert für ein breites Spektrum an E-Commerce- und stationären Einzelhändlern(5), darunter unter anderem Amazon.com, Walmart, Target/Shipt, Instacart und Kroger. Überdies haben die Restaurants und Kunden von Grubhub einen bedeutenden Wert für eine Vielzahl von auf die USA fokussierte Technologieunternehmen wie Uber, Lyft, Booking.com, Square und Toast.

Im Bereich der Online-Essenszustellung finden Veränderungen im rasanten Tempo statt, weil insbesondere die COVID-19-Pandemie das Verbraucherverhalten verändert und enorme neue Marktchancen eröffnet hat. JET sollte die Strategie an die Veränderungen anpassen, die in den 17 Monaten seit der Bekanntgabe des Grubhub-Deals eingetreten sind und den strategischen Wert von Logistikplattformen für die Zustellung am Bestelltag erhöht und den adressierbaren Markt für Online-Essenslieferungen vergrößert haben.

Unserer Ansicht nach sollte Just Eat Takeaway.com zügig handeln und das Geschäft wieder auf Europa ausrichten, denn dort ist das Unternehmen der klare Marktführer im Bereich der Online-Essenslieferung und am besten aufgestellt, um die unvorstellbar großen Möglichkeiten von Same Day Delivery zu nutzen.

Wir begrüßen den anhaltenden Dialog mit dem Board und den Aktionären von Just Eat Takeaway.com über unsere Erkundigungen und Perspektiven. Bei konsequenter Umsetzung wird JET die Zukunft der Same Day Delivery in Europa sein und die Aussichten des Unternehmens wären für uns mehr als erfreulich.“

Die Präsentation und frühere Mitteilungen von Cat Rock stehen unter JustEatMustDeliver.com zur Verfügung.

White & Case LLP und Loyens & Loeff N.V. beraten Cat Rock Capital in rechtlichen Angelegenheiten.

Über Cat Rock Capital Management LP

Cat Rock Capital Management LP ist eine langfristig orientierte Investmentgesellschaft, die im Auftrag von Rentenfonds, Stiftungen und anderen institutionellen Investoren Kapital verwaltet. Sie versucht dabei in eine Auswahl von Spitzenunternehmen mit einem langfristigen Ansatz zu investieren, der auf tiefgreifenden grundlegenden Recherchen basiert. Cat Rock Capital unterhält ihren Hauptsitz in Connecticut, USA, und wurde 2015 von Alex Captain gegründet.

Anmerkungen

(1) Nach Berechnungen von CRC; Umsatzzahl basierend auf dem für 2021 geschätzten Online-Umsatz laut eMarketer (April 2021) und dem geschätzten adressierbaren Offline-Umsatz aus dem Bericht von Morgan Stanley „Why Amazon Same-Day May Be Coming, and the On-Demand Battle is Set to Begin“, 2. Juni 2021; Wachstumsrate basierend auf dem von CRC geschätzten Umsatzwachstum für Same Day Delivery; Umsatz für Same Day Delivery beinhalten geschätzten Umsatz für Amazon Restaurants, Caviar, DoorDash, Eat24, Grubhub, Postmates, Uber Eats, Waitr, Yelp, Amazon Fresh, Fresh Direct, Instacart, Kroger, Prime Now, Shipt (Target), Walmart Grocery, Whole Foods Prime, GoPuff; Umsatz von DoorDash basierend auf dem berichteten Marketplace GOV gemäß Unternehmensdokumentationen und Konsens von Visible Alpha (Schätzung für 2021); Umsatz von Grubhub basierend auf dem berichteten Bruttotransaktionswert gemäß Unternehmensdokumentationen und Konsens von Visible Alpha (für 2021); Umsatz von Gopuff laut The Information „Gopuff Revenue Triples, but Growing Competition to Test Expansion“, 26. April 2021; Umsatz anderer Unternehmen basierend auf Umsatzschätzungen von YipitData; Umsatz von Amazon und Walmart umfasst alle Online-Lebensmittellieferungen, seien es taggleiche Lieferungen oder nicht, schließen jedoch allgemeine, am Bestelltag gelieferte Waren aus.

(2) Anzahl der Kunden gemäß der Präsentation von JET auf dem Capital Markets Day vom 21. Oktober 2021; der Umsatz entspricht dem annualisierten Bruttotransaktionswert zum dritten Quartal 2021 gemäß Trading Update von JET für das 3. Quartal 2021.

(3) Präsentation von JET auf dem Capital Markets Day vom 21. Oktober 2021.

(4) Anzahl der Kuriere basierend auf einer Schätzung von CRC; Wert für das Essen basierend auf dem Bruttotransaktionswert und dem Logistikmix gemäß Trading Update von JET für das 3. Quartal 2021; die Anzahl der Städte basierend auf der Investorenpräsentation von JET vom Juni 2021.

(5) Investorenpräsentation von JET vom Juni 2021.

