Ceconomy will eine Dividende ausschütten

Das Elektronik-Handelsunternehmen Ceconomy (ISIN: DE0007257503) will eine Dividende in Höhe von 0,17 Euro je Stammaktie und 0,23 Euro je Vorzugsaktie ausschütten. Außerdem will Ceconomy sämtliche nachzuzahlende Ansprüche in Bezug auf die Vorzugsdividende aus den Geschäftsjahren 2017/18 bis 2019/20 erfüllen. Diese summieren sich auf 0,51 Euro je Ceconomy-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007257537), wie die Konzernmutter von Media-Markt und Saturn am Dienstag berichtete. Die Hauptversammlung findet am 9. Februar 2022 statt.

Der Umsatz ist im Geschäftsjahr 2020/21 (30. September 2021) um 2,5 Prozent auf 21,36 Mrd. Euro gestiegen. Währungs- und portfoliobereinigt legte der Umsatz 3,8 Prozent und flächenbereinigt 4,1 Prozent zu. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 326 Mio. Euro nach einem Minus von 80 Mio. Euro im Vorjahr. Die bereinigte EBIT-Marge betrug wie im Vorjahr 1,1 Prozent. Unter dem Strich stand ein Nettoergebnis von 222 Mio. Euro nach einem Minus von 237 Mio. Euro im Jahr zuvor. Ceconomy sprach von einem Jahr voller Herausforderungen und einem echten Härtetest für das Unternehmen.

Ceconomy erwartet für das Geschäftsjahr 2021/22 gegenüber dem Vorjahr ein leichtes währungsbereinigtes Gesamtumsatzwachstum. Zudem wird eine sehr deutliche Steigerung des bereinigten EBIT gegenüber dem Vorjahr (2020/21: 237 Mio. Euro) erwartet. Es wurden zum Ende des Geschäftsjahres rund 1.018 Märkte in Europa betrieben und rund 45.450 Mitarbeiter auf Vollzeitbasis beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de