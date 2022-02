Coca-Cola-Aktie: Dividendenerhöhung & Aktienrückkäufe – Kapitalrückführungsmaschine?

Die Coca-Cola-Aktie und die Dividende: In letzter Zeit mehrten sich Spekulationen bezüglich dessen, was Dividendenjäger wohl in diesem Jahr als Erhöhung erwarten können. Dass es dazu kommen würde, war eigentlich klar: Die operative Basis ist wieder erfolgreicher gewesen, sogar ein solides Ergebniswachstum hat es gegeben. Tradition verpflichtet an dieser Stelle außerdem.

Jetzt können wir jedenfalls schauen, was die diesjährige Dividendenerhöhung bei der Coca-Cola-Aktie bringt. Auch ein paar Aktienrückkäufe mischen sich ferner noch zum Mix der Kapitalrückführungen. Das sollte uns doch heute diese Schlagzeile wert sein.

Coca-Cola-Aktie: Mehr Dividende und einige Aktienrückkäufe!

Wie das Management der Coca-Cola-Aktie jetzt verkündete, gibt es überproportional mehr Dividende im Vergleich zu vorher. So erhöht man die Ausschüttungssumme je Aktie nach eigenen Angaben um rund 5 % von 0,42 zuvor auf 0,44 US-Dollar. Rein rechnerisch liegt das Wachstum damit bei ca. 4,76 %, trotzdem bleibt das ein deutlicheres Dividendenwachstum als vorher. Für die 60. Anhebung der Ausschüttungssumme je Aktie gibt es daher eine leichte Beschleunigung.

Zuvor hat die Coca-Cola-Aktie die Dividende je Aktie im Vierteljahr eine Zeit lang lediglich um einen Cent pro Jahr erhöht. Trotzdem sind die Qualität und das moderate Wachstumspotenzial damit solide gewesen. Das Geschäftsjahr 2021 hat jedoch offenbar mehr hergegeben. Insgesamt gilt natürlich, dass der US-Konzern den Spagat aus einer beständigen Ausschüttung und einem soliden Wachstum in Anbetracht der Historie schaffen muss.

Allerdings ist das eben nicht alles. Es gesellen sich noch einige Aktienrückkäufe dazu. Gemäß der Unternehmensmeldung möchte das Management 500 Mio. US-Dollar in den Kauf eigener Aktien investieren. Weiteres Geld, das an die Investoren zurückgegeben wird, ist das auch. Zumal mit den eingezogenen Aktien die Anzahl ausstehender Aktien reduziert werden kann. Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 270 Mrd. US-Dollar ist der Effekt dieser Aktienrückkäufe jedoch eher gering.

Interessant!

Das Management der Coca-Cola-Aktie enttäuscht an dieser Stelle nicht. Trotzdem bleibt die fundamentale Bewertung womöglich eine andere Baustelle. Selbst mit der neuen Jahresdividende von 1,76 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei einem Aktienkurs von 62,49 US-Dollar schließlich bei 2,81 %. Das ist selbst für die Qualität vergleichsweise wenig. Wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit ca. 27,8 ebenfalls nicht preiswert ist.

Ob die Coca-Cola-Aktie diesen Preis wert ist, das ist eine Frage des Wachstums. In einem Marktumfeld der Inflation, in dem der US-Konzern seine Preissetzungsmacht vermehrt ausspielen kann, besteht zumindest die Chance, dass wir erneut einen erfolgreicheren Performer erleben dürfen.

Für das Jahr 2022 ist jetzt jedenfalls die Dividende fixiert. Was das weitere Potenzial angeht, müssen wir uns überraschen lassen. Fest steht jedenfalls: Die Coca-Cola-Aktie kann damit auch weiterhin Dividendenwachstum. Ja, sogar etwas mehr als in den vorigen Jahren.

