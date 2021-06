Coinbase: Bafin gibt grünes Licht für Kryptoverwahrung und Eigenhandel in Deutschland – Aktie macht Freudensprung

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat erstmals einem Unternehmen die Verwahrung und den Eigenhandel von Cyber-Währungen wie Bitcoin genehmigt. Die Bafin gab am Montag in Frankfurt bekannt, der Coinbase Germany Gmbh eine entsprechende Erlaubnis erteilt zu haben. Am Finanzmarkt reagierten die Aktien des seit April an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq gehandelten US-Mutterkonzerns Coinbase mit starken Gewinnen auf die Nachricht. Zuletzt lag der Kurs mit fast neun Prozent im Plus. Coinbase ist die größte US-Handelsplattform für Digitalwährungen.

onvista-Redaktion: Das grüne Licht der Bafin gibt der US-Krypto-Börse deutlichen Rückenwind, vor allem im Zuge der jüngsten regulatorischen Widerstände aus Großbritannien, Kanada und Japan, die die weltgrößte Krypto-Börse Binance, der wohl größte Konkurrent von Coinbase, verkraften musste.

Coinbase ist eine der ältesten und größten nativen Handelsplattformen für Kryptowährungen und hat sich eine starke Reputation erarbeitet, die besonders in einem noch jungen, unregulierten und von vielen Betrugsfällen überschatteten Sektor wichtig ist, der gerade erst in das „Erwachsenenalter“ hineinwächst. Auch wenn Coinbase weit weniger Krypto-Handelspaare und Produkte anbietet, als beispielsweise Binance, ist rechtliche Klarheit in der derzeitigen Marktphase, in der der Widerstand der Staaten gegen Kryptowährungen größer wird, ein ganz wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg.

Nachdem Coinbase in einer volatilen Phase des Krypto-Sektors an die Börse gegangen ist und der Crash des Marktes sein Übriges an der Aktie getan hat, scheint der Kurs nun den Boden gefunden zu haben und verzeichnet mit dieser Erfolgsmeldung und dem überschreiten der 21-Tage-Trendlinie positives Momentum. Anleger, die indirekt über Aktien am Krypto-Sektor partizipieren wollen, können sich nun langsam an Coinbase herantasten.

