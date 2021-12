com.on Der Börsenpodcast: Omikron, Inflation und Zinsen, ein böser Mix für die Märkte? – Square, Alibaba, Novavax und Telekom unter der Lupe

Die neue Omikron-Varianten hat den Anlegern ganz schön starke Nerven abverlangt. Obendrein hat Jerome Powell mit seiner Ankündigung mehr Dampf beim Tapering und Zinserhöhungen zu machen die Märkte zusätzlich unter Druck gesetzt. Jetzt konkurrieren Schnäppchenjäger mit schlechten Nachrichten zur Omikron-Varianten. Keine leichte Zeit für die Anleger

Umbenennung, Abflug und ein IPO

Square wird schon bald in Block umgetauft. Damit ist die neue Ausrichtung des von Jack Dorsey geführten Konzerns klar. Nur bringt der neue Name auch neuen Schwung in die Bude?

Didi zieht sich wieder von der Wall Street zurück. Die Dummen sind bislang die Anleger, die von Anfang an dabei waren. Die sitzen auf einem Minus von rund 44 Prozent. Aber ist der Rückzug des Fahrdienstleisters erste der Anfang? Werden Alibaba & Co folgen? Gut möglich, darum sollten Anleger weiterhin Vorsicht bei chinesischen Aktien walten lassen.

Am 10. Dezember kommt die Trucksparte von Daimler an die Börse. Wie sollten Anleger im Vorfeld des Börsengangs mit der Aktie von Daimler umgehen?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Corona: Neue Variante Omikron setzt die Märkte unter Druck - haben wir das schlimmste schon hinter uns?

# Fed: Powell wird die Zinsen wohl schneller erhöhen - kommen jetzt die „mageren“ Jahre an den Börsen?

#: Lagarde: Inflation wird 2022 wieder fallen - wird sie recht behalten?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Salesforce: Nach den Zahlen ging es bergab - Ist SAP die bessere Wahl im Depot?

# Square. Sorgt die Umbenennung für neuen Schwung in der Aktie?

# Twitter: Jack Dorsey geht - ist das wirklich ein Befreiungsschlag?

# Alibaba: Aktie fällt auf neuen Tiefststand - wie viel Geduld ist gefragt?

# Daimler: Aufspaltung vollzogen - wie interessant ist die Truck-Aktie aus Stuttgart?

Teil 3:

onvista: Apple, Teamviewer, Valneva

comdirect: Novavax, Tesla, Deutsche Telekom

Viel Spaß beim Anhören!