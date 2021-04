Commerzbank: Stellenstreichungen und Rückstellungen beschlossen – Aktie gibt Tagesgewinne ab

Die Aktien der Commerzbank haben am Donnerstagnachmittag ihre Gewinne kurzzeitig vollständig abgegeben und sind in die Verlustzone gedreht. Zuletzt stand wieder ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 5,238 Euro zu Buche. Auslöser waren Aussagen zu Rückstellungen im ersten Quartal.

Die Commerzbank will noch in diesem Jahr 1700 Stellen in Deutschland streichen. Mit dem Gesamtbetriebsrat habe man sich auf ein Freiwilligenprogramm im Rahmen des angekündigten Stellenabbaus geeinigt, teilte die Commerzbank am Donnerstag mit. Ab Juli sollen den Mitarbeiter Aufhebungsvereinbarungen angeboten werden. Bis Ende des Jahres würden die betroffenen Personen die Bank verlassen. Im ersten Quartal werde die Bank Umbaukosten von insgesamt rund 470 Millionen Euro buchen. Dieser Betrag ist Teil der gesamten Restrukturierungskosten von rund 1,8 Milliarden Euro. onvista/dpa-AFX/reuters