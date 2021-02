Covestro entscheidet sich für LabTwin bei der Einführung der freihändigen Datenerfassung und zur Unterstützung seiner Digitalisierungsstrategie

LabTwin GmbH, Entwickler des weltweit ersten sprach- und KI-gesteuerten digitalen Laborassistenten, gab heute eine offizielle Zusammenarbeit mit der Covestro AG bekannt. Als einer der weltweit führenden Hightech-Polymerhersteller arbeitet Covestro an einem strategischen Digitalisierungsprogramm und setzt die Digitalisierung von Kernbereichen fort. Im Zuge dieser Strategie hat Covestro den digitalen Laborassistenten von LabTwin erworben, um die Effizienz in der Forschung und Entwicklung durch mobile, intelligente und freihändige Datenerfassung und -zugriff am Labortisch zu steigern.

“Unser erklärtes Ziel ist es, das volle Potenzial der Digitalisierung für unsere Branche auszuschöpfen. Mit LabTwin haben wir jetzt eine Lösung gefunden, um die Datenqualität direkt im Experimentierfeld zu verbessern”, sagte Torsten Heinemann, Head of Digital Research & Development bei Covestro, “Damit können unsere Wissenschaftler nun schneller mehr Daten sammeln und die Prozesse optimieren.”

Der digitale Laborassistent von LabTwin erfasst automatisch Daten von angeschlossenen Laborinstrumenten und ermöglicht es Wissenschaftlern, von jedem Punkt des Labors aus Sprachnotizen aufzunehmen. LabTwin begleitet die Wissenschaftler außerdem per Sprachausgabe durch die Protokolle und protokolliert alle Abweichungen oder außerhalb der Spezifikation liegenden Ergebnisse. Der digitale Assistent wird Bestandteil der übergeordneten Digitalisierungsstrategie von Covestro sein.

“Wir stellen mit Begeisterung fest, dass LabTwin bereits einen signifikanten Einfluss auf die F&E-Prozesse von Covestro hat, und freuen uns darauf, das Unternehmen bei seiner digitalen Transformation weiter zu unterstützen”, sagte Magdalena Paluch, CEO von LabTwin.

Über Covestro

Covestro gehört zu den größten Polymerunternehmen weltweit. Die Geschäftstätigkeiten konzentrieren sich auf die Herstellung von Hightech-Polymermaterialien und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens verwendet werden. Covestro beliefert die Automobil-, Bau-, Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro- und Elektronikindustrie. Weitere Branchen sind Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit und die chemische Industrie selbst.

www.covestro.com

Über LabTwin

LabTwin entwickelt die nächste Generation digitaler Labortools für intelligente Laboratorien, beginnend mit dem weltweit ersten sprachgesteuerten Laborassistenten. Mit LabTwin können Wissenschaftler ganz einfach über Spracheingaben Daten erfassen, auf Informationen zugreifen, Experimente verwalten und die Dokumentation effizienter gestalten. Mit Hilfe von Spracherkennung und maschineller Lerntechnologie vereinfacht der intelligente Assistent von LabTwin die Datenerfassung, strukturiert wertvolle Informationen und liefert den Wissenschaftlern in Echtzeit Vorschläge, damit sie besser informierte und datenbasierte Entscheidungen treffen können. LabTwin wird von BCG Digital Ventures und Sartorius unterstützt. Der sprachgesteuerte Assistent von LabTwin wird in Chemieunternehmen sowie in 7 der Top-20-Unternehmen der Pharmabranche weltweit eingesetzt.

https://www.labtwin.com/

Weitere Informationen über LabTwin erhalten Sie, wenn Sie eine Demo unter Labtwin.com/enterprise anfordern oder uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter folgen.

