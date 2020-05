Dax auf Mehrwochentief – Aktienmärkte treiben wieder in stürmische Gewässer

Wegen der wieder zunehmenden Sorgen um die Konjunkturentwicklung und den US-chinesischen Handelsstreit haben die Aktienmärkte in Europa am Donnerstag ihre Talfahrt verschärft. Nach schwachem Start weitete der Dax seine Verluste stetig aus – unter anderem weil auch die US-Börsen am Nachmittag erneut mit deutlichen Verlusten in den Handel starteten. Im Tief verlor der Dax gut 3,6 Prozent, zuletzt relativierte er das Minus mit 10.193,77 Punkten leicht auf 3,31 Prozent. Für ihn war dies der tiefste Stand seit Anfang April. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel parallel um 3,39 Prozent auf 2715,14 Zähler.

Wie schon am Vortag belasteten weiter die zunehmenden Konjunktursorgen wegen der Corona-Krise und der Handelsstreit. Der US-Präsident sagte in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Fox Business, er habe zwar eine gute Beziehung zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping, „aber im Moment will ich nicht mit ihm sprechen“.

Anleger fliehen wieder in sichere Häfen

Die neu entflammten Sorgen hat Anleger in „sichere Häfen“ wie die Weltleitwährung getrieben. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um 0,3 Prozent auf ein Drei-Wochen-Hoch von 100,545 Punkten. Zusätzlichen Rückenwind erhalte die US-Währung von der Absage Powells an negative Leitzinsen, sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades.

Die Aufwertung des Dollar bremse zwar den Kursanstieg der „Antikrisen-Währung“ Gold, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Angesichts der anhaltenden Spekulationen um negative US-Leitzinsen bleibe ein Preisanstieg auf 2000 Dollar aber realistisch. Am Donnerstag stagnierte das Edelmetall bei 1713 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Ein starker Dollar verteuert Gold für Investoren außerhalb der USA. Schutz suchten Investoren auch bei Staatsanleihen. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf minus 0,557 von minus 0,526 Prozent.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: H-AB Photography / Shutterstock

