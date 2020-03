DAX-Flash: Deutliche Verluste erwartet

Den Anlegern dürfte am Mittwoch erneut ein Handelstag mit großen Schwankungen ins Haus stehen, da die Unsicherheit über die Folgen der durch den neuartigen Coronavirus ausgelösten Krise immer noch extrem hoch ist.

Am Dienstag hatte sich der deutsche Leitindex in einer Spanne von 8423 und 9146 Punkten bewegt und letzendlich mit einem Plus von 2,25 Prozent auf 8939,10 Zähler geschlossen. Damit konnte der Dax sein Minus seit dem Start des Corona-Chrashs etwas reduzieren - die Verluste seit dem 21. Februar summierten sich bis zum Xetra-Handelsende am Dienstag aber immer noch auf 34 Prozent. Mit dem aktuell indizierten Minus bewegt sich der Dax wieder in Richtung seines am Montag erreichten Mehrjahrestiefs von 8255,65 Punkten.

