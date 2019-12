Dax nimmt vor "Hexensabbat" etwas Fahrt auf

Nach einem zähen Auftakt ist in den Dax etwas Leben gekommen. Der "Hexensabbat" genannte große Verfall von Terminkontrakten von Aktien und Indizes an den Terminbörsen steht an. Frische Konjunkturdaten gibt es von den Marktforschern GfK.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005785802, DE0005200000, DE000A1EWWW0, US6541061031, DE0007472060