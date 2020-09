Dax prescht mit breiter Brust vor – Corona-Lücke so gut wie aufgeholt – UBS-Analysten nennen weitere Perspektiven

So wie es aussieht hat der Dax noch einiges an Energie in petto und konnte auch den heutigen Handel mit ordentlichen Gewinnen von knapp 1,5 Prozent beginnen. Damit notiert er nun deutlich über 13.400 Punkten und nähert sich langsam aber sicher wieder seinem Allzeithoch.

Immer neue Rekorde an den US-Börsen und der zuletzt wieder sinkende Euro sind die Treiber der jüngsten Rally. Endlich habe der Dax nun die Chance, gegenüber den US-Indizes aufzuholen, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Sollte er im heutigen Handel weiter bis auf die Marke von 13.500 Punkten steigen, wäre die Kurslücke, die der Dax am 24. Februar aufgerissen hatte, geschlossen und die Verluste seit dem Crash vollständig aufgeholt. UBS-Analysten nennen Unterstützung bei möglicher Korrektur Analysten der UBS halten dieses Szenario für durchaus möglich. „Über 13.500 Punkten dürften die Bullen das Allzeithoch bei 13.795 Punkten ins Visier nehmen", schrieben die Charttechnik-Experten der Schweizer Bank. In ihrem pessimistischen Szenario gehen die Experten von einer normalen Korrektur aus nach dem starken Kursanstieg. Diese dürfte dann bis in den Bereich von 12.900 bis 13.000 Punkte laufen. Solange der Dax aber über seinem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage bei 12.700 Punkten notiere, sei mittelfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, hieß es. onvista/dpa-AFX Titelfoto: solar22 / Shutterstock.com