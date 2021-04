Dax rückt in Territorium über 15.000 Punkte vor – Bidens „starker Staat“-Ansatz und billionenschweres Konjunkturpaket kommen an den Märkten gut an

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Nachdem der hiesige Leitindex am Mittwoch noch in einem ruhigen Handel nur knapp an einer weiteren Bestmarke vorbeigeschrammt war, gelang ihm am Gründonnerstag der Sprung auf einen Höchststand bei gut 15.104 Punkten.

Am Mittag stand der Dax noch 0,3 Prozent im Plus bei 15.050 Punkten. Damit steuert das Börsenbarometer in der verkürzten Osterwoche auf einen Gewinn von gut 2 Prozent zu.

Positive Impulse kamen aus Asien und den USA: So hellte sich die Stimmung in den Manager-Etagen der japanischen Großindustrie nach den schweren Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie überraschend deutlich auf. Zudem kam das billionenschwere Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden bei den Anlegern gut an.

Bidens Plan sieht unter anderem die Modernisierung von Straßen, Brücken, mehreren Flughäfen sowie Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und die Elektromobilität vor. „Biden nutzt geschickt einen schon länger anhaltenden Stimmungswandel in der US-Bevölkerung“, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. „Waren die Amerikaner stets skeptisch gegenüber einer starken Stellung des Staates, hat sich in den vergangenen Jahren hierbei ein Paradigmenwechsel vollzogen.“ Das Meinungsforschungsinstitut Gallup habe berichtet, dass sich erstmals eine Mehrheit der Amerikaner für einen starken Staat ausspreche.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung db Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen db Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

„Während die zusätzlichen Ausgaben auf viel Zustimmung stoßen, kommen die Steuererhöhungen bei vielen Unternehmen und den Republikanern erwartungsgemäß nicht gut an“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Positive Signale kamen von den europäischen Einkaufsmanagerindizes. So wuchs die deutsche Industrie trotz der dritten Corona-Welle im Rekordtempo. Der Einkaufsmanagerindex legte im März nach endgültigen Daten auf 66,6 Punkte von 60,7 Zählern im Vormonat zu. Auch die Industrie in der gesamten Euro-Zone verzeichnete im März das stärkste Wachstum seit Umfragebeginn. „Wir bleiben hinsichtlich der Erholung optimistisch und glauben, dass die derzeitigen Verzögerungen bei Impfstoffen in der EU die Erholung des Wachstums wahrscheinlich nicht gefährden werden: das Angebot an Impfstoffen wird sich im zweiten und dritten Quartal voraussichtlich erheblich verbessern“, schrieben die Analysten vom Finanzinstitut Equita.

Opec entscheidet über Ölfördermengen

Im Fokus standen für Börsianer daneben die Beratungen der Opec+ über die Rohöl-Fördermengen. In Erwartung einer Fortsetzung der preisstützenden Förderpolitik verteuerte sich die Ölsorte Brent aus der Nordsee um 2,1 Prozent auf 64,03 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Leichtöl WTI stieg um 2,2 Prozent auf 60,44 Dollar je Barrel.

„Das wahrscheinlichste Ergebnis des Treffens wird sein, dass es keine wesentlichen Änderungen in der Produktion gibt“, sagten die Experten der Eurasia Group. Die jüngsten Signale aus dem Kreis des Ölkartells Opec und verbündeter Förderländer deuteten darauf hin, dass Entscheidungen über mögliche Lockerungen wahrscheinlich auf das Treffen im Mai verschoben werden. Die OPEC+ drosselt derzeit die Produktion um etwas mehr als sieben Millionen Barrel pro Tag, um die Preise zu stützen und das Überangebot zu verringern. Saudi-Arabien hat diese Kürzungen um weitere eine Million Barrel pro Tag erweitert.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: CFD-Handel – Wie Sie mit kleinem Einsatz große Wirkung erzielen können