Dax über 2 Prozent im Plus – Nach-Krisen-Hoch im Visier – Anhaltender Dollar-Abwärtstrend befeuert US-Aktien-Rally

Mit dem Rückenwind weiterer Rekorde an den US-Börsen und der Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung haben am Mittwoch Dax und EuroStoxx 50 ihre Kursgewinne deutlich ausgebaut.

Der Dax stieg zuletzt um 2,35 Prozent auf 13 280 Punkte. Dabei ließ der Leitindex seine Hochs aus dem August hinter sich und nahm das Hoch vom 21. Juli bei knapp 13.314 Punkten ins Visier. Gelingt der Sprung darüber, wäre es der höchste Kurs seit dem Corona-Crashbeginn am 24. Februar. Der EuroStoxx gewann zuletzt ebenfalls 2,2 Prozent dazu, bleibt damit aber noch deutlich unter seinem Niveau von vor der Corona-Krise.

Abwertender Dollar gießt Öl in die Rally

Treiber sind derzeit die US-Börsen, wo vor allem die Technologie-Indizes, aber auch der marktbreite S&P 500 von Rekord zu Rekord eilen. Ein intakter Abwärtstrend im US-Dollar gegenüber anderen Währungen sei zusammen mit der Rally bei den US-Technologieaktien der Treibstoff, analysierte Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Ungeachtet der breit angelegten Dollar-Schwäche ließ zur Wochenmitte jedoch der Druck auf den deutschen Aktienmarkt von einem weiter aufwertenden Euro etwas nach. Die Gemeinschaftswährung war am Vortag erstmals seit 2018 wieder knapp über die Marke von 1,20 Euro gestiegen, was die Exporte deutscher Unternehmen verteuern und daher auf die Nachfrage drücken kann. Am Mittwoch rutschte der Euro deutlich unter 1,19 Dollar.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

