Dax: Wall Street dreht ins Minus und verschärft den Abwärtstrend im deutschen Leitindex – 200-Tage-Linie rückt langsam ins Visier!

In den USA sehen wir einen ähnlichen Handelsstart wie am deutschen Markt. Nachdem die großen Indizes zunächst eine Erholung probierten, scheint die Anleger wieder der Mut zu verlassen. nachdem der Dow Jones bereits zum Wochenstart mehr als 1.000 Punkte eingebüßt hatte, gibt er heute bislang um rund 300 Punkte nach und liegt etwa 1,2 Prozent im Minus bei 27.672 Punkten. Die Angst vor einer weltweiten Verbreitung des Coronavirus setzt der Wall Street weiterhin zu.

Dax taucht weiter ab

Der Sinneswandel an der Wall Street hat auch den Abwärtstrend im Dax verstärkt. Der deutsche Leitindex steuert auf ein Minus von rund 2 Prozent zu und kämpft aktuell mit der Marke von 12.800 Punkten. Damit rück jetzt auch wieder die vielbeachtete 200-Tage-Linie in den Blickpunkt der Anleger. Aktuell verläuft sie bei 12.635 Punkten. Aus charttechnischer Sicht ist sie zunächst ein möglicher Haltepunkt für den Dax. Sollte die 200-Tage-Linie von oben nach unten durchstoßen werden, dann wäre dies ein weiteres Verkaufssignal. Dann würde die nächste Unterstützung etwa bei 12.500 Punkten liegen.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Chart Dax 1 Jahr

Nur noch Infineon im Plus

Während zu Wochenbeginn alle 30 Dax-Titel den Handelstag im Minus beendeten, können sie heute die Papiere des Münchener Chiphersteller zumindest noch im Plus halten. Die Aktien von Continental liegen heute zusammen mit den Papieren von MTU und der Allianz am Dax-Ende und geben mehr als 3 Prozent ab. Dahinter folgen dann direkt die Aktien, die sehr gut in das Jahr 2020 gestartet sind: Deutsche Bank, Wirecard und RWE.

Nachdem das Coronavirus jetzt auch in Österreich, der Schweiz und Spanien aufgetreten ist vergrößern sich die Sorgen der Anleger vor einer drohenden Rezession. Die ersten Hilferufe Richtung Notenbanken werden schon laut.

Von Markus Weingran

Foto: H-AB / shutterstock.com

– Anzeige -

Exklusiver onvista-Deal bei ZINSPILOT!

Bei real negativer Rendite bei der Hausbank bietet ZINSPILOT eine echte Alternative mit attraktiven Zinsen und exklusiv vom 25. bis 27. Februar 2020 einen 65 Euro-Bonus für onvista-Kunden. Bei einer Anlagesumme von 5.000 Euro für ein halbes Jahr mit z.B. 0,51 % p.a. Zins bei der LHV-Bank, ergibt dies einen Jahreszins von 3,11 %.

Hier finden Sie das Angebot