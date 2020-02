Dax wegen Coronavirus niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Rosenmontag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut niedriger starten.

Am Freitag hatte der Leitindex 0,6 Prozent tiefer bei 13.579,33 Punkten geschlossen.

Die rasche Ausbreitung des Coronavirus außerhalb Chinas und vor allem in Italien verunsichert die Anleger hierzulande. Bei den Konjunkturdaten richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf den Ifo-Index, der den Prognosen zufolge auf 95,1 Punkte gefallen sein dürfte. "Allerdings dürfte der Virus bisher in erster Linie die Erwartungen und weniger die aktuelle Geschäftslage befallen haben", erläuterte Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen. Bei den Unternehmen hat die Bilanzsaison ihren Höhepunkt überschritten. Wegen Feiertags bleiben die Börsen in Japan und Russland geschlossen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.579,33

Dax-Future 13.301,00

EuroStoxx50 3.800,38

EuroStoxx50-Future 3.716,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 28.992,41 -0,8 Prozent

Nasdaq 9.576,59 -1,8 Prozent

S&P 500 3.337,75 -1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.035,10 -0,2 Prozent

Hang Seng 26.884,36 -1,6 Prozent