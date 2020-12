Deutschland: Inflation bleibt unter Null

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat auch im November unter der Nullmarke gelegen. Gedämpft von der Mehrwertsteuersenkung und stark gefallenen Energiepreisen lagen die Verbraucherpreise 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag nach einer zweiten Schätzung in Wiesbaden mit. Damit bestätigte das Bundesamt wie von Ökonomen im Schnitt erwartet eine erste Erhebung.

Die deutsche Inflationsrate liegt damit den dritten Monat in Folge unter Null. Bereits für Oktober und September hatte die Behörde eine negative Rate errechnet. Im Verlauf des Jahres 2020 lag die Inflationsrate zum vierten Mal im Minus.

Als ein wesentlicher Grund für die schwache Preisentwicklung gelten die im Juli eingeführten niedrigeren Mehrwertsteuersätze. Außerdem waren die Preise für Heizöl und Kraftstoffe im November deutlich niedriger als vor einem Jahr.

Im Monatsvergleich meldete das Bundesamt für November einen Preisrückgang um 0,8 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.

Bei den für europäische Vergleichszwecke erhobenen Verbraucherpreisen (HVPI) sank das Preisniveau im November um 0,7 Prozent im Jahresvergleich./jkr/jha/