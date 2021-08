DEXCOM - Rally kann weitergehen

Die Aktie von DexCom befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt dieser Rally stammt aus dem November 2008 und liegt bei 1,36 USD. Im August 2020 erreichte der Wert ein Hoch bei 456,23 USD.

Anschließend konsolidierte der Wert bis auf das letzte Zwischenhoch bei 306,71 USD. Erst am 22. Juni 2021 gelang der Ausbruch aus dieser Konsolidierung. Am 4. August erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 527,10 USD.

Nach einem kleinen Rücksetzer auf 487,00 USD strebt der Wert wieder seinem Allzeithoch entgegen. Das Aufwärtsgap vom 30. Juli 2021 zwischen 466,20 USD und 473,24 USD bleib dabei offen.

Bullen machen Druck

Die Aktie von DexCom könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter anziehen. Ein Anstieg in Richtung 619,47 USD wäre möglich. Sollte der Wert allerdings unter 487,00 USD abfallen, dann würde eine Abwärtsbewegung in Richtung des alten Allzeithochs bei 456,23 USD drohen.

Zusätzlich lesenswert:

AUTO1 GROUP - Gelingt eine Trendwende?

Erstes Kaufsignal bei dieser Krypto-Aktie

AIXTRON - Aktie auf dem Weg zu neuen Hochs

Alles, was Sie brauchen. Nur das, was Sie wollen. In einer Börsen-App. Jetzt die Guidants-App holen!

DexCom Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)