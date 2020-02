DGAP-Adhoc: artnet AG: Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 unter den Erwartungen (deutsch)

artnet AG: Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 unter den Erwartungen

14.02.2020 / 00:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 unter den Erwartungen

(Berlin, 13. Februar 2020) Nach den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 liegt das Betriebsergebnis des artnet-Konzerns für das Geschäftsjahr 2019 bei voraussichtlich USD 0,2 Mio. und damit unter der Prognose von USD 1,0 Mio. bis USD 1,5 Mio. Dies resultiert im Wesentlichen aus niedriger als erwarteten Umsätzen insbesondere im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Insgesamt stieg der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2019 auf ca. USD 21,8 Mio. und lag damit unterhalb der prognostizierten Bandbreite von USD 23,0 Mio. bis USD 24,5 Mio. Das Umsatzwachstum wurde im Geschäftsjahr 2019 hauptsächlich durch die Segmente artnet Auctions und Galerie-Netzwerk beeinträchtigt. Im Zuge einer Restrukturierung des Segments artnet Auctions im Geschäftsjahr 2019 blieben die Umsätze aus diesem Segment hinter den Erwartungen zurück. Im Segment Galerie-Netzwerk sind Umsatzrückgänge zu verzeichnen, die insbesondere auf die finanziell schwierigen Rahmenbedingungen für Galerien zurückzuführen sind. Neben diesen Faktoren trug zum geringer als erwarteten Umsatzwachstum auch der insgesamt rückläufige Kunstmarkt bei, der - gemessen am Auktionsvolumen - weltweit im Vergleich zu 2018 um 8% auf 17,8 Mrd. USD zurückging. Am stärksten sanken die Auktionsvolumen in den USA sowie in Großbritannien, die jeweils 19% niedriger waren als im Jahr 2018.

Alle angegebenen Ergebniszahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der endgültige und testierte Jahres- und Konzernabschluss wird voraussichtlich am 20. März 2020 veröffentlicht.

