Veränderung im Vorstand der BRAIN AG

Chief Business Officer Ludger Roedder verlässt den Vorstand mit sofortiger Wirkung

Zwingenberg, 07. Juli 2020

Das Biotech-Unternehmen B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) gibt bekannt, dass Chief Business Officer Ludger Roedder aufgrund unterschiedlicher strategischer Vorstellungen im gegenseitigen Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung am 7. Juli 2020 aus dem Vorstand ausscheidet. Herr Roedder wird die BRAIN AG zum Ende des Kalenderjahres verlassen.

Dr. Georg Kellinghusen, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklärt: "Wir danken Ludger Roedder für seinen Beitrag und sein Engagement zur Entwicklung der BRAIN AG seit dem Jahr 2018 und wünschen ihm für seine nächsten Unternehmungen viel Erfolg. Wir sehen uns mit der zukünftigen Einrichtung eines zweiköpfigen Vorstands, bestehend aus Adriaan Moelker, CEO, und Lukas Linnig, CFO, sehr gut aufgestellt. Derzeit planen wir keine Nachfolge für Ludger Roedder."

Über BRAIN

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG; ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Bioökonomie und ist mit ihren Schlüsseltechnologien im Bereich der industriellen, sogenannten weißen Biotechnologie tätig. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht auf zwei Säulen. Das Segment BioScience beinhaltet im Wesentlichen das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft mit Industriepartnern ("Tailor Made Solutions" Kooperationsgeschäft) sowie die eigene Forschung und Entwicklung. Das Segment BioIndustrial umfasst im Wesentlichen das industriell skalierbare Produktgeschäft. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN AG haben. Die BRAIN AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

