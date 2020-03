Isracann Biosciences Inc.: Isracann schließt in Israel Joint Venture für Cannabisfarm mit Produktionsmöglichkeiten in naher Zukunft

^ DGAP-News: Isracann Biosciences Inc. / Schlagwort(e): Expansion/Joint Venture Isracann Biosciences Inc.: Isracann schließt in Israel Joint Venture für Cannabisfarm mit Produktionsmöglichkeiten in naher Zukunft

24.03.2020 / 07:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Isracann schließt in Israel Joint Venture für Cannabisfarm mit Produktionsmöglichkeiten in naher Zukunft

Die Partnerschaft verkürzt die Zeit bis zur Produkteinführung auf unter sechs Monate

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 24. März 2020. Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ISCNF) (das "Unternehmen") ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ein führender kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Cannabisproduzent sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den Export nach Europa zu werden. Das Unternehmen gibt den Abschluss eines Joint-Venture-Abkommens ("JV-Abkommen") bekannt, das zu einer schrittweisen Partnerschaft mit zwei kurzfristig verfügbaren landwirtschaftlichen Betrieben in der Region Hefer Valley in Israel führt. Die heutige Ankündigung positioniert das Unternehmen für Einnahmen generierende Möglichkeiten sechs Monate früher als bis dato mit dem aktuellen Entwicklungsprojekt des Unternehmens in Israel geplant war.

Die mit Israel Medical Cannabis (IMC) konformen landwirtschaftlichen Betriebe verfügen über Lizenzen für die Aufzucht von Cannabispflanzen sowie den Cannabisanbau und bereiten sich darauf vor, innerhalb weniger Wochen mit dem Pflanzen zu beginnen. Die Farmen grenzen aneinander und betreiben zurzeit Gewächshäuser mit einer Gesamtfläche von über 160.000 Quadratfuß sowie zugehörige Infrastruktureinrichtungen. Diese Gewächshäuser befinden sich auf einem 2.000.000 Quadratfuß großen Privatgrundstück, das für erweiterte Produktions- und Verarbeitungsbetriebe geeignet und verfügbar ist. Private Grundstücke sind in Israel selten verfügbar und von den regulatorischen Genehmigungen der Landkommission befreit, wodurch Verzögerungen bei der Lizenzierung minimiert und prozentuale Eigentumsbeschränkungen beseitigt werden, die andernfalls ausländische Investitionen behindern würden.

Der Joint-Venture-Partner/Betreiber ist ein regional bekannter und hoch angesehener Cannabis-Anbaubetrieb/Produzent. Als Teil des JV-Abkommens wird der lokale Partner die Anlagen für eine anfängliche Laufzeit von zwei Jahren betreiben. Die Geschäftsleiter des lokalen Partners verfügen über eine Familiengeschichte im Aufbau und Betrieb von Gewächshäusern im Nahen Osten und über nachgewiesene Branchenfähigkeiten mit über 2 Jahren Erfahrung als Eigentümer einer stabilen und produktiven Cannabisfarm, die den israelischen Inlandsmarkt bedient. Ihre technischen Fähigkeiten umfassen ein aktives Gewebekulturprogramm und haben vor allem zur Sicherung der kritischen Pflanzengenetik geführt, die dem JV-Betrieb zur Verfügung stehen wird.

Alle Aspekte des Betriebs entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen für Gewächshausanlagen, die gemäß den IMC-GAP- und IMC-GMP-Standards errichtet wurden, einschließlich Sicherheitsverfahren, die den IMC-GSP-Vorschriften entsprechen. Die Einrichtungen wurden ausgebaut, um die EU-GMP-Grenzwerte zu erfüllen, und der gesamte Betrieb ist für die EU-GMP-Zertifizierung zukünftiger Exportvorgänge ausgelegt. Basierend auf den vorhandenen Parametern wird bei vollem Produktionsumfang eine projizierte Ernte von insgesamt 12.600 kg getrockneter Cannabisblüten pro Jahr anvisiert. Basierend auf den geplanten Pflanzarbeiten, die im zweiten Quartal dieses Jahres beginnen, könnte mit den ersten Verkäufen bis Anfang drittes Quartal 2020 begonnen werden. Gegenüber Isracanns strategischer Planung wird dies die Markteinführungszeit um sechs Monate verkürzen.

Die Bedingungen des Joint Ventures beinhalten eine nicht verwässernde Vereinbarung mit einem Kaufpreis in Höhe von ungefähr 1,5 Mio. CAD für den Erwerb von 50 % der Lizenzierungsrechte des Betriebs im Hefer Valley (Tal), vorbehaltlich der Genehmigung durch die Israeli Medical Cannabis Agency (IMCA). Anschließend wird nach Beginn der kommerziellen Produktion eine zusätzliche Zahlung in Höhe von ungefähr 1,1 Mio. CAD fällig. (alle Preise umgerechnet von ILS (Schekel) vorbehaltlich Wechselkursschwankungen) bzw. Durch Isracanns Beteiligung an einer Reihe von Vereinbarungen, die die Bauleistungen, Anpflanzungsarbeiten, Pachtverträge, IMCA-Lizenzen und eine Reihe von Untervereinbarungen zur Festlegung und Präzisierung der verschiedenen Rechte aller Parteien umfassen, wird das Joint Venture sowohl die Betriebskosten als auch die Einnahmen zu gleichen Teilen tragen.

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, erklärt: "Während unseres jüngsten Besuchs in Israel konnten wir lange und ausführliche persönliche Gespräche mit unseren neuen Partnern führen, die aus kommerziellen Gründen vorerst anonym bleiben möchten. Nach einer umfassenden Überprüfung der Betriebe und der gesamten agronomischen, rechtlichen und finanziellen Situation fanden wir, dass die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern im Hefer Valley in Verbindung mit einer viel schneller als erwarteten Umsatzsteigerung es absolut wert ist, sowohl kurzfristig als auch als Teil einer geschickten langfristigen Strategie. Aus Vertriebssicht gab es Branchenberichte, in denen Pläne für den Import von medizinischem Cannabis aus Kanada nach Israel erörtert wurden, was die wachsende Inlandsnachfrage deutlich zeigt. Darüber hinaus ist die Fähigkeit, in europäische Märkte zu exportieren, weiterhin ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsentwicklungsziele. Mit dieser heutigen Ankündigung haben wir mit vorhandenen Einrichtungen, Genehmigungen, Zulassungen und Partnern unsere kommerziellen Aktivitäten in Israel und darüber hinaus offiziell aufgenommen."

Das Joint Venture ergänzt das bestehende Entwicklungsprojekt des Unternehmens, das die Entwicklung eines medizinischen Cannabisprojekts in Nir, Israel, gemäß seinen Joint-Venture-Vereinbarungen der hundertprozentigen israelischen Tochtergesellschaft Cannisra Holdings Ltd. umfasst. Das Cannisra-Projekt wird ein maßgeschneidertes Anbauprojekt sein, für das das Unternehmen viel Zeit, Anstrengungen und Kosten für die Planung, Gestaltung und die Zulassungsanträge für die Entwicklung des Anbaubetriebs aufgewendet hat.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Darryl Jones" Darryl Jones Chief Executive Officer und President

Über Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ISCNF) Isracann ist ein in Israel ansässiges Cannabisunternehmen, dessen Fokus ist, ein führender Cannabisproduzent zu werden, der großen unterversorgten europäischen Märkten eine kostengünstige Produktion bieten wird. Isracann hat seinen Sitz im israelischen Agrarsektor und wird innerhalb des erfahrensten Landes der Welt hinsichtlich der Cannabisforschung ihre Entwicklungsarbeiten wirksam nutzen. Das Unternehmen hat in Israel Vereinbarungen über den Anbau von medizinischem Marihuana getroffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.isracann.com.

Kontakt Investor Relations Gebührenfrei: +1 855.205.0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Webseite: www.isracann.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

24.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Isracann Biosciences Inc. 1600 - 595 Burrard Street V7C 1L4 Vancouver Kanada Telefon: +1 855 205 0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Internet: www.isracann.com

ISIN: CA46501D1087 EQS News ID: 1004981

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1004981 24.03.2020

°