Die große Bitcoin-Debatte: Warren Buffett vs. Bill Miller

Nachdem Charlie Munger auf der jüngsten Jahresversammlung von Berkshire Hathaway gesagt hat, dass Bitcoin „ekelhaft und gegen die Interessen der Zivilisation“ ist, könnten einige auf die Idee kommen, dass alle Value-Investoren die größte Kryptowährung der Welt hassen müssen. Aber wie bei allem, was mit der Börse zu tun hat, ist auch die Bitcoin-Debatte nicht so eindeutig, selbst unter berühmten Value-Investoren.

Zum Beispiel ist Bill Miller, ein sehr erfolgreicher Value-Investor und Buffett-Verehrer, ein Bitcoin-Bulle. Miller investierte vor Jahren in Bitcoin über seinen Fonds, bevor er gezwungen war, seine Bitcoin Positionen in ein separates Konto für Investoren auszugliedern. Miller investierte auch sein persönliches Geld in Bitcoin und ist nun ein Bitcoin-Milliardär, nachdem er die Kryptowährung bereits 2014-2015 zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 350 US-Dollar pro Coin gekauft hatte, die er weiterhin hält.

Obwohl er nicht so berühmt ist wie Buffett und Munger, wurde Miller in den 90er und frühen 2000er Jahren berühmt, nachdem er den Markt 15 Jahre in Folge geschlagen hatte, als er den Legg Mason Value Trust leitete. Er machte einen großen Fehler während der großen Finanzkrise 2008 und verlor 55 % in diesem Jahr. Ein kürzlich erschienenes Profil in Barron’s zeigte jedoch, dass Miller wieder zurück ist, mit seinem aktuellen Fonds, dem Miller Opportunity Trust, der in den letzten ein-, drei-, fünf- und 10-Jahreszeiträumen zu den Top 1 % in seinem Bereich gehört.

Für diejenigen, die sich für Bitcoin interessieren, aber unsicher sind, ob es das Richtige für sie ist, kannst du wahrscheinlich die besten Argumente auf beiden Seiten der Bitcoin-Debatte von Buffett und Miller finden, die zwei der größten Erfolgsbilanzen aller Zeiten teilen.

Hier sind ihre Ansichten über den inneren Wert von Bitcoin, der auf seinem Nutzen als Wertspeicher, Tauschmittel und Absicherung gegen Inflation beruht.

Buffett vs. Miller: Über den Nutzen und den inneren Wert von Bitcoin

Buffett hat sich bei zahlreichen Gelegenheiten über den Wert von Bitcoin, oder dessen Fehlen, geäußert. Im Jahr 2019 sagte er:

Es ist genial und die Blockchain ist wichtig, aber Bitcoin hat überhaupt keinen einzigartigen Wert. Er produziert nichts. Du kannst es den ganzen Tag anstarren und es kommen keine kleinen Bitcoins heraus oder so etwas. Es ist im Grunde eine Illusion.

Anhänger von Buffett wissen, dass er alle finanziellen Vermögenswerte basierend auf dem Wohlstand, den sie produzieren, bewertet. Bei Bitcoin und anderen Arten von Rohstoffen ohne hohen industriellen Wert kann Buffett sich nicht der Tatsache erwehren, dass diese Vermögenswerte eigentlich nichts „produzieren“. In 1.000 Jahren wird es immer noch nur 21 Millionen Bitcoins geben.

Währenddessen glaubt Miller, dass Bitcoin in Funktion und Wert dem digitalen Gold am nächsten kommt, indem es ein Wertspeicher und eine mögliche Absicherung gegen Inflation ist, und dass Bitcoin als besseres Tauschmittel überlegen ist. Warum sollte Bitcoin also nicht mindestens so wertvoll sein wie Gold, das immer noch das Zehnfache von Bitcoin wert ist? Es folgt, was er sagte:

Viele der größeren Besitzer von Bitcoin sagen, dass man ihn am besten als digitales Gold betrachten sollte. Gold ist analog; Bitcoin ist digital. Es ist Gold als Wertspeicher weit überlegen, nicht nur weil es seit 10 Jahren um 200 % pro Jahr gestiegen ist, sondern weil du nicht mit Gold im Wert von Millionen von Dollar aus deinem Land fliehen kannst, da es sperrig und schwer zu teilen ist, wohingegen du Bitcoin in einem Bruchteil einer Sekunde zu sehr geringen Kosten überall hinschicken kannst und es fast unendlich teilbar ist. Die besten Schätzungen, die ich gesehen habe, besagen, dass es etwa 10 Billionen US-Dollar an Goldwert auf der Welt gibt, einiges in Schmuck, einiges in Zentralbanken, einiges in Dingen wie ETFs. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt bei etwa 1,1 Billionen US-Dollar. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Bitcoin unter bestimmten, vernünftig angenommenen Bedingungen um das 10-fache steigen kann - und so wertvoll wie Gold werden könnte.

Fürs Protokoll, Buffett ist auch nicht der größte Fan von Gold und hat ähnliche Dinge über Gold gesagt wie über Bitcoin: Er glaubt, dass es von begrenztem Nutzen ist, stellt fest, dass es nicht in vielen industriellen Anwendungen verwendet wird und ist nicht der Meinung, dass es ein guter Wertspeicher oder Tauschmittel ist. All diese Faktoren werden den Preis für Bitcoin beeinflussen, also lass uns jeden potentiellen Anwendungsfall untersuchen.

Über den Nutzen von Bitcoin als Tauschmittel

Während Gold heutzutage nicht wirklich als effizientes Tauschmittel verwendet werden kann, erlauben immer mehr Unternehmen dir, Dinge mit Bitcoin zu bezahlen. In diesem Zusammenhang hat Tesla erst vor kurzem Kunden erlaubt, Autos mit Bitcoin zu bezahlen, und zwar seit Ende März.

Natürlich konkurriert Bitcoin als Tauschmittel auch mit den führenden Kredit- und Debitkartennetzwerken, Schecks und Bargeld. Buffett hat die schwierige Konkurrenz von Bitcoin schon vor Jahren angesprochen:

Es ist ein sehr effektiver Weg, Geld zu übermitteln, und du kannst es anonym tun und all das. Ein Scheck ist auch eine Möglichkeit, Geld zu übermitteln. Sind Schecks eine ganze Menge Geld wert, nur weil sie Geld übertragen können? Ich hoffe, dass Bitcoin ein besserer Weg wird, aber das kann man auf viele verschiedene Arten replizieren.

Es überrascht nicht, dass Miller speziell auf diesen Kommentar angesprochen wurde und antwortete: „Wenn es 21 Millionen Schecks auf der Welt gäbe und das wäre alles, dann wären Schecks sehr, sehr wertvoll.“

Miller bezieht sich hier auf das Limit von 21 Millionen Bitcoins, das dem Bitcoin-Blockchain-Netzwerk von seinem Erfinder Satoshi Nakamoto auferlegt wurde. Das ist richtig, und der Knappheitswert mag Bitcoin wie einen teuren Scheck erscheinen lassen, aber macht es das zu einer besseren Tauschart?

Bereits 2015 schrieb Miller, dass es mögliche Szenarien gibt, in denen Bitcoin ein besseres Transaktionsmedium sein kann als Kreditkartennetzwerke, da es weniger Reibung und Kosten gibt:

Der offene Hauptbuch zusammen mit der Komplexität der Transaktionsdaten macht Bitcoin zu einer sehr sicheren Zahlungsmethode im Vergleich zu jemandes Kreditkarte, die sich auf einen einfachen Satz von Zahlen verlässt, um viele Transaktionen durchzuführen. Einer der größten Vorteile von Bitcoin gegenüber anderen Zahlungsnetzwerken wie Visa und Mastercard sind die minimalen Transaktionsgebühren.

Während andere Zahlungsnetzwerke üblicherweise zwischen ~3 % und 0,15 US-Dollar verlangen, ist die Transaktionsgebühr bei Bitcoin ein vernachlässigbarer Bruchteil der Transaktion, wenn überhaupt. Niedrigere Transaktionsgebühren ermöglichen es Käufern und Verkäufern nicht nur, zu Preisen zu handeln, die für beide Parteien besser sind, sondern sie könnten auch Micropayments in Märkten ermöglichen, die ansonsten nicht mit einem Aufschlag auf günstige, margenschwache Waren und Dienstleistungen kompatibel sind.

Ein Fallstrick ist, dass Bitcoin ein zu gutes Tauschmittel sein könnte, so sehr, dass es eine bevorzugte Lösung für Entführer und Erpresser wird und Koffer voller Bargeld verdrängt. Dies ist eine der moralischen Bedenken, die Munger angesprochen hat. Während Erpressung und Entführung schon vor Bitcoin existierten, ist es möglich, dass Bitcoin die Dinge für einige Arten von ruchlosen Bemühungen geringfügig einfacher machen könnte.

Wie beim Investieren in Dinge wie zuckerhaltige Getränke, Öl, Zigaretten, Glücksspiel oder Unternehmen, die Alkohol herstellen, muss jeder Investor seine eigenen moralischen Grenzen ziehen, wenn er investiert und dabei die Kosten und den Nutzen berücksichtigen, den jedes Wertpapier für die Welt bringt. Ohne in dieser Angelegenheit in die eine oder andere Richtung zu urteilen, wollen wir uns für die Zwecke dieser Debatte weiterhin auf die Vorzüge und Defizite von Bitcoin als Finanzanlage konzentrieren.

Bitcoin als Wertspeicher

Buffett hat auch das Argument zurückgewiesen, dass Bitcoin ein guter Wertspeicher ist, indem er 2014 sagte:

Es ist keine Währung. Es erfüllt nicht die Voraussetzungen einer Währung. Ich wäre nicht überrascht, wenn es ihn in 10 oder 20 Jahren nicht mehr gäbe. Es ist kein dauerhaftes Tauschmittel. Es ist kein Wertspeicher. Es ist ein sehr spekulatives modernes Ding, und die Leute kaufen und verkaufen, weil sie hoffen, dass die Preise steigen oder fallen, so wie sie es vor langer Zeit mit Tulpenzwiebeln gemacht haben.

In Anlehnung an die Tulpenmanie von 1637 in Holland, sagt Buffett im Grunde, dass Bitcoin nur so viel wert ist wie Tulpen - in anderen Worten, wie viel jemand bereit ist zu zahlen. Es ist wahrscheinlich, dass der inhärente Mangel an staatlicher Unterstützung und die hohe Volatilität Bitcoin für Buffett zu einem schlechten Wertspeicher und Tauschmittel machen.

Millers Sohn, Bill Miller IV, der seinen eigenen Einkommensfonds betreibt und die Ansichten seines Vaters über Bitcoin teilt, sagt jedoch voraus, dass die Volatilität von Bitcoin im Laufe der Zeit abnehmen sollte, wenn der Preis höher steigt, was seine Stellung als praktikables Tauschmittel und Wertspeicher verbessern wird:

Wenn die Volatilität von Bitcoin sich der von US-Staatsanleihen annähert, werden die Marktkapitalisierung und der Preis pro Bitcoin immens höher sein und wenig Raum für eine Überrendite lassen. An diesem Punkt könnte man sich vorstellen, dass Bitcoin zu einem gängigeren Tauschmittel wird.

Dies mag wie eine zirkuläre Logik erscheinen: „Bitcoin wird als Tauschmittel viel wert sein, wenn er weniger volatil wird, was erst passieren wird, nachdem sein Preis stark gestiegen ist.“ Und doch… ja, das ist ziemlich genau das, was Miller glaubt.

In einem kürzlichen Interview behauptete Miller, dass der jüngste Anstieg des Bitcoins ihn weniger riskant gemacht hat, nicht mehr. „Er wird weniger riskant, je höher er steigt… was das Gegenteil der meisten Aktien ist“, sagte Miller.

In Millers Augen ist der jüngste Anstieg des Bitcoin-Preises eine Bestätigung der institutionellen Nachfrage und der gegenseitigen Übereinstimmung der Institutionen, dass Bitcoin de facto die Kryptowährung für die Welt ist. In Anbetracht der Tatsache, dass Institutionen und führende Unternehmen nun Bitcoin kaufen, bestätigt das den inhärenten Wert von Bitcoin. Wenn diese Akzeptanz anhält, sollte die Nachfrage das Angebot von Bitcoin für einige Zeit bei weitem übersteigen. Miller fährt fort:

Das Angebot wuchs letztes Jahr um 2,5 %, dieses Jahr wächst es um 2 %. Wächst die Nachfrage schneller oder langsamer als 2 %? Nun, Morgan Stanley wird Bitcoin für seine Kunden verfügbar machen. Goldman Sachs wird es seinen Kunden zur Verfügung stellen. Jede große Bank wird dies tun. Es gibt börsengehandelte Bitcoin-Fonds in Kanada und Brasilien, und etwa fünf von ihnen haben in den USA einen Antrag auf Zulassung gestellt. Es gibt geschätzte 47 Millionen Millionäre auf der Welt; wenn jeder von ihnen einen Bitcoin besitzen wollte, könnten sie es nicht - es gibt nur 21 Millionen von ihnen. Und wie viele Hunderte von Milliarden US-Dollar an Bargeld sitzen in den Bilanzen der Unternehmen? MicroStrategy hat bekanntlich sein gesamtes Bargeld in Bitcoin angelegt. Tesla hat Bargeld in Bitcoin gesteckt. Aber die Akzeptanz rundet sich auf Null. Es ist diese Asymmetrie zwischen Angebot und Nachfrage, die zu dem führt, was gerade passiert.

Buffett ist nicht davon überzeugt, dass Bitcoin Bestand haben wird und hält die jüngste Annahme durch die Banken für nicht besser als die Spekulation der Banken mit Immobilien während der großen Finanzkrisen oder mit Tulpen während der Tulpenblase von 1637 Holland: „Es wird sich für eine Weile selbst nähren und vielleicht noch lange dauern, vielleicht auch mit außergewöhnlichen Zahlen. Aber das kommt alles zu einem schlechten Ende, und Kryptowährungen werden zu einem schlechten Ende kommen.“

Seltsam ist, dass Buffett und Miller beide Bitcoin auf ähnliche Weise sehen und doch gegensätzliche Ansichten dazu haben. Buffett sieht, dass die Kryptowährung nur insofern einen Wert hat, als dass die Menschen bereit sind, daran zu glauben, was sie riskant und nicht wirklich wertvoll macht. In der Zwischenzeit sieht Miller, dass die aktuelle Nachfrage das Angebot so weit übersteigt, dass es nicht wirklich wichtig ist, welchen Nutzen Bitcoin letztendlich haben wird: Er wird trotzdem steigen, weil die Institutionen entschieden haben, dass er etwas wert ist.

Über Bitcoin als gute Absicherung gegen Inflation und staatlich gestützte Währung

Eines der intellektuelleren Argumente für Bitcoin ist, dass er eine Absicherung gegen den Sturz großer Regierungen und der Währungen ist, ein Szenario, das zu einer Hyperinflation führen könnte. Angesichts der massiven Verschuldung der USA und der Erhöhung der Geldmenge, um die jüngsten Krisen zu bewältigen, ist dies eine Sorge, die viele Investoren umtreibt. Um mit der positiven Seite zu beginnen, behauptet Miller, dass Bitcoin eine effektive Absicherung gegen ein Hyperinflationsszenario ist:

Bitcoin ist die Lösung für ein Problem, das die Volkswirtschaften plagt, seit es Volkswirtschaften gibt, nämlich das staatliche Monopol über die Geldmenge und die Bankensysteme, was zu seriellen Zahlungsausfällen, Konfiszierung mit Verstaatlichung, Inflation und 25 % Geldwachstum sogar in den USA führt. Bitcoin schützt dich vor all diesen Dingen.

Dieses Argument macht wahrscheinlich am meisten Sinn für Bitcoin als ein intrinsisch wertvolles Finanzvermögen. Angenommen, Bitcoin hat in diesem Zusammenhang tatsächlich einen First-Mover-Vorteil und den Netzwerkeffekt, die zentralisierte digitale Währung der Welt zu sein, dann kann es sehr wohl als eine effizientere Form von Gold funktionieren.

Aber denk daran, dass Buffett nicht viel für Gold übrig hat, auch nicht als Inflationsschutz. Eine neue Technologie, die im besten Fall eine neue digitale Form von Gold sein könnte, ist also nicht so appetitlich. Zum Thema der Rolle von Gold als Absicherung gegen die Inflation schrieb Buffett im Brief an die Aktionäre 2011:

Die zweite große Kategorie von Investitionen beinhaltet Vermögenswerte, die niemals etwas produzieren werden, die aber in der Hoffnung des Käufers gekauft werden, dass jemand anderes - der ebenfalls weiß, dass die Vermögenswerte ewig lange unproduktiv sein werden - in der Zukunft mehr dafür bezahlen wird. Ausgerechnet Tulpen wurden im 17. Jahrhundert kurzzeitig zu einem Liebling solcher Käufer. (…) Der wichtigste Vermögenswert in dieser Kategorie ist Gold, derzeit ein großer Favorit von Investoren, die fast alle anderen Vermögenswerte fürchten, insbesondere Papiergeld (vor dessen Wert sie, wie erwähnt, zu Recht Angst haben). (…) In den letzten zehn Jahren hat sich dieser Glaube als richtig erwiesen. Darüber hinaus hat der steigende Preis von sich aus zusätzlichen Kaufenthusiasmus erzeugt, der Käufer anzieht, die den Anstieg als Bestätigung einer Investitionsthese sehen. Wenn Mitläufer sich jeder Party anschließen, schaffen sie ihre eigene Wahrheit - für eine Weile.

Buffett merkt dann an, dass Internetaktien in den späten 90ern und der Immobilienmarkt in der Mitte der 2000er Jahre Beispiele für logische Ideen waren, die zu Blasen wurden, bevor sie zusammenbrachen. Und dasselbe hätte man auch über Bitcoin heute schreiben können.

Was würde Buffett also lieber als Absicherung gegen Inflation besitzen, anstatt Gold? Er bevorzugt Aktien von produktiven Unternehmen, die Preissetzungsmacht haben und keine großen Investitionen erfordern. Buffett fuhr fort und nannte die Berkshire-Positionen Coca-Cola und See’s Candies als Beispiele für Vermögenswerte, die eine gute Inflationsabsicherung darstellen, da sie die Preise erhöhen können und die Kunden dies wahrscheinlich akzeptieren werden, während beide nicht mit hohen Kapitalkosten belastet sind.

Das Urteil

Das endgültige Urteil über Bitcoin ist noch nicht gefällt und es ist unklar, ob Buffett oder Miller Recht behalten werden. In diesem Zusammenhang könnten sie beide recht haben. Bitcoin könnte sehr gut auf oder über den Goldpreis steigen und dann abstürzen oder sogar später wertlos werden.

Dies sind zwei der klügsten Investoren auf dem Planeten, die beide Seiten des Bitcoin-Arguments artikulieren, also müssen Anfänger herausfinden, ob die neue Finanzwährung innerhalb ihrer Risiko- und Moraltoleranz liegt.

Unabhängig davon, wie du dich entscheidest, würde ich dir empfehlen, nicht einen großen Teil deines Vermögens in Bitcoin zu investieren. Ob Bitcoin nun ein Gewinner oder ein Verlierer ist, es scheint eine Art Alles-oder-Nichts-Wette zu sein. Wie man in Bezug auf Investitionen in hochriskante Vermögenswerte sagt: wenn es sehr steigt, brauchst du nicht viel, und wenn es auf Null geht, wirst du nicht viel investiert haben wollen.

Der Artikel Die große Bitcoin-Debatte: Warren Buffett vs. Bill Miller ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 04.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien), Bitcoin, Mastercard, Tesla und Visa. The Motley Fool empfiehlt MicroStrategy und empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2023 $200,0 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), short Januar 2023 $200,0 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), und short Juni 2021 $240,0 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer