dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.08.2020 - 15.15 Uhr

Walmart übertrifft trotz hoher Corona-Kosten Erwartungen

WASHINGTON - Der größte US-Einzelhandelskonzern Walmart hat in den vergangenen Monaten von der Corona-Krise profitiert. Vor allem der Online-Handel und das Lebensmittelgeschäft liefen gut. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 5,6 Prozent auf 137,7 Milliarden US-Dollar (116,1 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Washington mitteilte. Auf vergleichbarer Fläche lag der Anstieg sogar bei 9,3 Prozent.

US-Baumarktkette Home Depot profitiert von Corona und legt klar zu

ATLANTA - Die US-Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal von einer gestiegenen Kundennachfrage in der Corona-Krise profitiert und ist deutlich gewachsen. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 38,1 Milliarden US-Dollar (rund 32,1 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte.

ROUNDUP: Rheinmetall sichert sich milliardenschweren Auftrag aus Ungarn

DÜSSELDORF/BUDAPEST - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat sich im Militärgeschäft einen milliardenschweren Auftrag aus Ungarn gesichert. Demnach gründet der MDax -Konzern zusammen mit den ungarischen Streitkräften ein Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Lynx-Schützenpanzern in dem EU-Mitgliedsstaat, wie Rheinmetall am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Eine entsprechende Vereinbarung zur Modernisierung der Armee sei mit der Regierung Ungarns geschlossen worden, hieß es weiter. Das Auftragsvolumen liegt den Angaben zufolge bei mehr als zwei Milliarden Euro. Die Rheinmetall-Aktien legte am Dienstag um eineinhalb Prozent zu.

Etappensieg für Nokia im Mobilfunk-Patentstreit mit Daimler

MANNHEIM/STUTTGART - Im Patentstreit um die Mobilfunktechnik im Auto hat der Netzwerkausrüster Nokia vor Gericht einen Etappensieg gegen Daimler errungen. Das Landgericht Mannheim entschied am Dienstag, dass der Stuttgarter Autobauer mit seinen Fahrzeugen ein bestimmtes Nokia-Patent verletze (2 O 34/19). Daimler müsse dies künftig unterlassen und sei zudem zu Schadenersatz verpflichtet, hieß es weiter. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Daimler kündigte umgehend an, in Berufung zu gehen. Man gehe auch nicht davon aus, dass es in Folge des Urteils zu einem Stopp von Produktion oder Verkauf der betreffenden Fahrzeuge komme, hieß es.

ROUNDUP: Tele Columbus trotzt Corona-Krise und bekräftigt Prognose - Aktie fällt

BERLIN - Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat den Rückgang seiner TV-Erlöse im zweiten Quartal durch Zugewinne im Großkundengeschäft nahezu ausgleichen können. Im zweiten Quartal sanken die Kernerlöse ohne Bauumsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um 0,9 Prozent auf 116,4 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Tele Columbus berichtete von einem "strukturell herausfordernden Umfeld". Das Unternehmen will seine Finanzierung nun auf neue Füße stellen.

ROUNDUP: Tierbedarf-Onlinehändler Zooplus legt zu und schreibt schwarze Zahlen

MÜNCHEN - Der Tierbedarf-Onlinehändler Zooplus hat im ersten Halbjahr dank gut laufender Geschäfte in der Corona-Krise auch unter dem Strich einen Gewinn erwirtschaftet. Der Überschuss betrug 7,8 Millionen Euro, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag in München bei der Vorlage ausführlicher Zahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor war noch ein Verlust von 7,1 Millionen Euro zu Buche gestanden.

Wirkstoffforscher Evotec schließt Partnerschaft mit Novo Nordisk

HAMBURG/BAGSVAERD - Der Wirkstoffforscher Evotec und der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk schließen sich künftig bei der Erforschung und Entwicklung von Therapien gegen chronische Nierenerkrankungen zusammen. Das teilte Evotec am Dienstag in Hamburg mit. Im Zuge dieser Kooperation erhalte Evotec eine in der Höhe nicht genannte Abschlagszahlung, Forschungszahlungen und mehr als 150 Millionen Euro Meilensteinpotenzial je Produkt sowie Umsatzbeteiligungen. Die beiden Unternehmen teilen sich im Rahmen der Vereinbarung die Verantwortlichkeiten während der Wirkstofforschung und der präklinischen Entwicklung auf. Dabei sei Novo Nordisk für die klinische Entwicklung und die Vermarktung der Produkte verantwortlich.

Weitere Meldungen

-Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen erholen sich nicht weiter -Flugzeugbauer Boeing will Mitarbeiter mit Abfindungen zum Gehen bewegen -Easyjet schließt drei Basen in Großbritannien -Lanxess-Chef: Starke finanzielle Situation lässt auch größere Zukäufe zu -Rohstoffkonzern BHP mit etwas weniger Gewinn im Gesamtjahr -Flughafen Wien rutscht im zweiten Quartal in die Verlustzone -Forscher wollen Suche nach Corona-Medikament bündeln -ROUNDUP: Shoppen allein reicht nicht: Innenstädte brauchen neue Impulse -ROUNDUP: Ermittler durchsuchen erneut Banken im Cum-Ex-Skandal -Britischer Einzelhändler Marks & Spencer streicht Tausende Stellen -US-Regierung bereitet Ölförderung in Alaska-Naturschutzgebiet vor -Nestle Health Science übernimmt US-Unternehmen IM Health Science -Streit zwischen 'Fortnite'-Entwicklern und Apple spitzt sich zu -Swiss: Staatshilfe für Lufthansa-Tochter bewilligt -China leitet Antidumpinguntersuchung zu australischem Wein ein -Tourismusverband für Nachbesserung bei Verlängerung von Krisenhilfen -Reiseverband: Überbrückungshilfen bis mindestens Ende 2020 verlängern -Kreise: Auch Oracle interessiert sich für US-Geschäft von Tiktok -Weingesetz soll Weg für klare Qualitätsangaben in Deutschland ebnen -Mehr Hitzetage: Import von Klimaanlagen wächst kräftig -Rein digitale Computerspielmesse Gamescom hat 300 Partner gefunden -ROUNDUP: Neue Coronafälle - Start der französischen Ligue 1 in Gefahr -ROUNDUP/dpa-Gruppe: Jahresumsatz übersteigt erstmals 140 Millionen Euro -Vorstand des Düngerkonzerns K+S verzichtet in Corona-Krise auf Teile des Bonus -ROUNDUP: Boom für Videotelefonie bei Senioren in Deutschland -Lufthansa-Tochter Eurowings lässt gegen Bezahlung den Mittelplatz frei -Tchibo legt im Geschäft mit Kaffee zu -Verband: Computerspiele helfen vielen Nutzern durch die Pandemie -Messe München bekommt schon Absagen für 2021 -ROUNDUP: Finnen halten jetzt 75 Prozent am Energieversorger Uniper -Tests statt Abstand: Union Berlin kämpft weiter für Fan-Rückkehr ins Stadion -Ex-Fiat-Präsident Cesare Romiti ist tot

