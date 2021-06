In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach dem weiteren Ausblick des Meme-Stock-Wahnsinns, ob Sartorius noch Potenzial nach oben hat und wie Ferrari nun für die Zukunft aufgestellt ist.

onvista-Redaktion: AMC und GME, die sogenannten „Meme-Stocks“, sind einfach nicht totzukriegen. Nachdem es im Laufe des Jahres nach der ersten großen Manie wieder ruhiger geworden war, melden sich beide Aktien in den letzten Wochen mit extremen Kursgewinnen wieder zurück. Die Internet-Community dahinter hält eisern an ihrer Bewegung fest. Wird dieses Spektakel doch bald in sich zusammenbrechen, oder schaukelt sich der Kampf Kleinanleger gegen Hedgefonds in noch größere Dimensionen auf, was sagen Sie?

AMC und GME sind die ersten Testfälle für eine neue Kultur an der New Yorker Börse. In den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl der Privatanleger in den USA um angeblich 12 oder gar 15 Mio. erhöht. Durchschnittsalter: 18-30 Jahren nach Schätzungen. Deren Anlagekriterien sind ebenfalls völlig neu und orientieren sich vor allem an Storys oder Produkten, die vorstellbar sind. Der Handel mit Nachrichten bewegt sich auf der Ebene aller Internetkanälen, gleich welcher Art. Beide Fakten sind eine neue Marktmacht oder Marktpartei, deren Verhalten künftig entscheidet, wie sich die Nachrichtenlage für die Märkte entweder beeinflussen lässt oder neu zu diskutieren ist. Das wird Aufgabe der Kontrollbehörden werden.

Im Grundsatz gilt: Mehr Freiheit in der Meinungsbildung, mehr Informationen in der Breite sind grundsätzlich positiv für die Entwicklung des Kapitalmarktes. Das gilt auch für die deutsche Szene, die dem schrittweise folgen dürfte. Denn: Der aktuell geschätzte Anteil dieser neuen Marktparteien wird zurzeit auf immerhin 20 - 25 % pro Tag veranschlagt. Auch das ist völlig neu.

onvista-Redaktion: Sartorius ist ein wichtiger Zulieferer für den Impfstoffhersteller Biontech. Doch während Biontech an der Börse durch die Decke geht, dümpelt die Sartorius-Aktie vor sich hin. Kann da noch eine Aufholjagd passieren oder ist Sartorius nicht interessant genug für die Anleger?

Sartorius ist eine Sondernummer im Sektor Medizintechnik und -zulieferung/-ausrüstung. Aber: 15,2 Mrd. € Marktwert für die Vorzüge machen 30 Mrd. € total für einen Umsatz in der Größenordnung von 4 Mrd. € in diesem Jahr. Damit hat Sartorius schon einen sehr guten Vorgriff in der Bewertung absolviert, gemessen an der Qualität des Produktportfolios. Hier werden technische Korrekturen zu nutzen sein, aber mit sorgfältiger Einschätzung. Die jüngste Korrektur von 502 € bis 375 € reichte dafür aus; aktuell 405 € für die Vorzüge rechtfertigen ein neues Engagement.

onvista-Redaktion: Ferrari hat mit dem derzeitigen STMicroelectronics- Manager Benedetto Vigna eine neue Führungsspitze gewonnen. Wird das vielleicht auch frischen Wind in Sachen Elektromobilität und Digitalisierung des Sportwagenherstellers bringen?

An der Elektromobilität kommt keiner vorbei. Weder Ferrari noch Porsche oder Lamborghini etc. Dagegen stehen natürlich der besondere Ruf dieser Marken, der besondere Ton ihrer Motoren und das Spaßgefühl. Ich vermute deshalb, dass diese Marken nicht daran vorbeikommen, zweigleisig zu fahren. Meinen ersten Ferrari fuhr ich vor gut 50 Jahren. Es war ein besonderes Gefühl, als junger Mann einen solchen Wagen zu fahren. Ob sich bei einem Ferrari E-Mobil auch so ein Gefühl einstellt, muss sich noch erweisen.

Vielen Dank für Ihre Antworten!

