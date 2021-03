ECKERT & ZIEGLER - Aktie attackiert Allzeithoch

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 65,050 € (XETRA)

Eckert & Ziegler erzielt 2020 nach vorläufigen, ungeprüften Berechnungen einen Gewinn von €1,11 je Aktie (VJ: €1,07, Unternehmensprognose: €1,00); Dividendenhöhe soll nach Aufsichtsratssitzung am 25. März bekanntgegeben werden.

Quelle: Guidants News

Die Aktie von Eckert & Ziegler befindet sich in einer langfristigen Rally. Am 19. Januar 2021 brach die Aktie über das Hoch aus dem Dezember 2019 aus, was zu einem Rallyschub auf das aktuelle Allzeithoch bei 64,95 EUR führte.

Nach diesem Hoch konsolidierte der Aktienkurs einige Zeit und fiel dabei zweimal auf den EMA 50, der aktuell bei 56,41 EUR liegt, zurück.

Heute springt die Aktie in Reaktion auf die aktuellen Zahlen deutlich an. Sie reißt ein Aufwärtsgap zwischen 61,00 EUR und 62,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf zieht der Aktienkurs weiter an und kletterte sogar minimal über das Hoch vom 16. Februar.

Geht die Rally weiter?

Etabliert sich die Aktie von Eckert & Ziegler über 64,95 EUR, dann könnte die Rally in Richtung 78,63 EUR weitergehen. Sollte die Aktie allerdings unter die Unterkante des heutigen Aufwärtsgaps, also unter 61,00 EUR, abfallen, dann würden Abgaben in Richtung des EMA 50 drohen.

Zusätzlich lesenswert:

VOLKSWAGEN - Einfach nur wow

SYMRISE - Phönix aus der Asche

SARTORIUS - Aktie springt nach Prognoseerhöhung nach oben

Eckert & Ziegler AG

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)