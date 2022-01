EVOTEC - Aktie konsolidiert weiterhin

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 42,500 € (XETRA)

Die Evotec-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung kletterte der Wert im Januar 2021 auf ein Hoch bei 43,00 EUR. Seit August 2021 pendelt die Aktie in einer bullischen Konsolidierung um diese Marke. Nach einem erneuten Test der Unterstützung bei 39,22 EUR zieht der Aktienkurs in den letzten Tagen wieder an.

Heute meldet das Unternehmen, dass es eine Förderung in Höhe von 7,5 Mio. EUR zur Entwicklung eines Covid-19 Medikaments bekommt. Diese Meldung wird zunächst positiv aufgenommen. Die Aktie eröffnet mit einem Plus von 1,27 %. Damit notiert sie aber noch immer unter dem Abwärtstrend seit 17. September, der die obere Begrenzung der Konsolidierung der letzten Monate darstellt. Dieser Trend liegt heute bei 44,77 EUR.

Kaufsignal lässt auf sich warten

Erst mit einem stabilen Ausbruch über diesen Trend käme es zu einem neuen mittelfristigen Kaufsignal. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann ergäbe sich die Chance auf eine Rally gen 55,00 EUR.

Kritisch wäre ein Rückfall unter den Aufwärtstrend seit März 2020 bei aktuell 35,96 EUR. Sollte es zu einem solchen Rückfall kommen, würden Abgaben in Richtung 34,11 EUR und 27,80 EUR drohen.

