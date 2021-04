Flatexdegiro: Analyst gibt sehr hohes Kursziel aus – Anleger lassen sich überzeugen und schicken die Aktie erneut auf Rekordhoch

Ein neues Kursziel eines Analysten sorgt heute für eine Menge Aufmerksamkeit für die Aktien des Onlinebrokers Flatexdegiro. Analyst Benjamin Kohnke von Keefe, Bruyette & Woods sieht noch ein Potenzial bis zu einer Notierung von 160 Euro. KBW gehört zum US-Investmenthaus Stifel. Mit 113,60 Euro erreichten die Papiere des Onlinebrokers am Vormittag ein neues Rekordhoch, liegen damit jedoch immer noch um 40 Prozent unter dem Ziel.

Kohnke hält es auch nach dem guten Lauf für nicht zu spät, um noch aufzuspringen. Flatexdegiro-Anteile haben alleine im laufenden Jahr wieder fast 79 Prozent zugelegt und steuern seit Ende 2019 auf eine Verfünffachung zu. Der Onlinebroker habe sich in Europa in eine exponierte Position gebracht, die ein herausragendes Wachstumsprofil ermögliche, so Kohnke. Die Bewertung hält er dabei nicht für ambitioniert.

