Formycon: Aktie erhebt sich über 200-Tage-Trend – Anti-Covid-Wirkstoff als „Weißer Ritter der Pandemie“

Die Formycon-Aktie bleibt ein heißes Eisen am Markt und kann auch im heutigen Handel klettern. Mit einem Sprung über den 200-Tage-Trend kann der Kurs mit dem jüngsten zweistelligen prozentualen Anstieg zudem ein wichtiges charttechnisches Zeichen setzen.

Tags zuvor war bekannt geworden, dass die Bioeq AG, Lizenznehmer und Vermarktungspartner für das Biosimlar von Genentechs Augenmittel Lucentis, ihrerseits einen Partner für die MENA-Region gefunden hat. Damit folgt eine weitere Region, nachdem 2019 und in diesem Sommer bereits Partner für die USA und Europa gefunden worden waren. Zuletzt war Formycon aber vor allem mit dem Anti-Covid-Wirkstoff FYB207 in den Fokus geraten.

Analyst Alexander Galitsa war am Montag in einer Studie zu den aktuellen FYB207-Daten bei seinem Kursziel von 88 Euro geblieben. Er nannte Formycon „den Weißen Ritter der Pandemie“ – in Anspielung auf den sonst als Helfer gegen feindliche Übernahmen gebräuchlichen Begriff. Wichtig sei vor allem, dass das Mittel anders als Impfstoffe und Antikörper auch gegen Mutationen des Virus seine volle Kraft behalte, schrieb der Experte. Bei weiter erfolgreichem Testverlauf kann er sich eine Markteinführung 2023 vorstellen.

