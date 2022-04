GME: Gamestop plant ersten Aktiensplit seit 15 Jahren – Papiere vorbörslich zweistellig im Plus

Der US-Videospielehändler Gamestop hat am Donnerstagabend angekündigt, zum ersten Mal seit 15 Jahren einen Aktiensplit durchführen zu wollen. Dazu will das Unternehmen seine Aktionäre um Erlaubnis bitten - ein Split von derzeit 300 Millionen auf eine Milliarde Aktien ist geplant.

Das Unternehmen erwartet auch, dass der Schritt zur Erhöhung der Aktienanzahl „Flexibilität für zukünftige Unternehmensanforderungen bieten würde“, heißt es in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission.

Im heutigen vorbörslichen Handel notiert die Aktie gut 16 Prozent im Plus. In den vergangenen Wochen ist im Zuge der allgemeinen Markterholung auch wieder eine Menge Kapital in spekulativere Aktien geflossen, darunter die „Meme-Stocks“ GME und AMC Entertainment, die beide Kursgewinne von über 80 Prozent seit dem Jahrestief verzeichnen konnten.

Das Unternehmen plant außerdem, die Zustimmung der Aktionäre für einen neuen Incentive-Plan einzuholen, von dem es sagt, dass es „zukünftige kompensatorische Aktienemissionen unterstützen wird“.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Bern James / Shutterstock.com