Gold startet mit deutlichem Kurszuwachs ins neue Handelsjahr – Schwacher Dollar treibt die Nachfrage

Gold hat sich im ersten Handelstag des neuen Jahres mit einem deutlichen Kursanstieg zurückgemeldet. Nachdem es im November vergangenen Jahres deutlich nach unten gegangen war, konnte das Edelmetall im letzten Monat 2020 bereits wieder ordentlich aufholen und um 7 Prozent an Boden gut machen. Im heutigen Handel konnte der Kurs um bisher 2 Prozent auf über 1931 Dollar je Feinunze steigen. Das ist der höchste Stand seit fast zwei Monaten. Am vergangenen Donnerstag, dem letzten Handelstag 2020, hatte der Goldpreis noch bei 1900 Dollar gestanden.

Dollar-Schwäche spielt Gold in die Karten

Am Markt wird der steigende Goldpreis mit einer breitangelegten Schwäche des Dollar erklärt. Die amerikanische Währung stand in den vergangenen Handelstagen zu allen wichtigen Devisen unter Druck. Wegen einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten war die Weltreservewährung weniger gefragt.Der Euro ist im heutigen Handel erneut auf 1,23 Dollar je Euro gestiegen und markiert damit das bereits Ende des letzten Jahres erreichte 2-Jahreshoch.

Da Gold auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der US-Währung das Edelmetall in Ländern außerhalb des Dollar-Raums günstiger und stärkt damit die Nachfrage.

Der langfristige Trend für Gold bleibt bullisch

Seit zwei Jahren befindet sich der Goldpreis in einem Aufwärtstrend, der Anlegern satte Gewinne beschert. In den Jahren 2019 und 2020 durften sich Investoren über Preisaufschläge von jeweils rund 20 Prozent freuen. Extrem niedrige Zinsen und eine beispiellose Geldflut führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sorgen für Nachfrage. Die meisten Experten rechnen auch 2021 mit einer Fortsetzung des Gold-Aufwärtstrends.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Olivier Le Moal / Shutterstock.com

