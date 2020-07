Google muss vielleicht Opfer bringen, um den Fitbit-Deal abzuschließen

Es gibt viel Skepsis in Bezug auf die bevorstehende Übernahme von Fitbit durch die Alphabet-Tochter Google. Es ist ein umstrittener Deal, der im letzten November angekündigt wurde. Verbraucherverbände und Datenaufsichtsbehörden in Europa gehören zu den vielen Einrichtungen, die sich Sorgen darüber machen, dass Google alle Nutzerdaten, die Fitbit im Laufe der Jahre gesammelt hat, in die Hände bekommt, insbesondere angesichts der sensiblen Natur von Gesundheitsdaten.

Der Suchgigant muss unter Umständen einige Opfer bringen, wenn er den Deal abschließen will.

Auf der Jagd nach Konzessionen

Reuters meldet, dass die Kartellbehörden in der Europäischen Union Google zu bestimmten Zugeständnissen drängen könnten, um die Kritik zu mildern, dass die Übernahme im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar den Wettbewerb untergraben könnte. Wenn das Unternehmen dazu nicht bereit ist, sind die Aufsichtsbehörden bereit, eine umfassende Untersuchung des Deals einzuleiten, heißt es in dem Bericht.

Ein mögliches Zugeständnis wäre eine formelle Garantie, dass Google die Gesundheitsdaten von Fitbit nicht für Werbezwecke verwenden würde. Beide Unternehmen haben gesagt, dass solche Daten nicht für Werbezwecke verwendet würden, aber die Regulierungsbehörden könnten sich etwas Verbindlicheres wünschen.

“Das Unternehmen verkauft niemals persönliche Daten, und Fitbits Gesundheits- und Wellnessdaten werden nicht für Google-Anzeigen verwendet”, versicherte Fitbit den Investoren bei der Bekanntgabe des Deals. Google Hardware-Chef Rick Osterloh wiederholte wörtlich: “Fitbit Gesundheits- und Wellnessdaten werden nicht für Google-Anzeigen verwendet”.

Die Nachricht kommt kurz nachdem die Financial Times meldete, dass die EU-Regulierungsbehörden begonnen haben, Rivalen zu fragen, wie sich ein solcher Deal auf die Wettbewerbslandschaft rund um digitale Gesundheitsplattformen und tragbare Technologie auswirken könnte. Die langatmigen 60-seitigen Fragebögen lassen vermuten, dass die Regulierungsbehörden die Grundlage für eine umfassende Untersuchung legen könnten.

Google hat darauf hingewiesen, dass die Übernahme größtenteils auf Hardware statt auf Nutzerdaten basiert. Googles Bemühungen, in tragbare Gadgets zu expandieren, sind größtenteils ins Stocken geraten, da viele Dritthersteller seine Wear OS Smartwatch-Plattform aufgeben. In der Zwischenzeit war Fitbits Umstieg vom einfachen Aktivitäts-Tracker zur Smartwatch relativ erfolgreicher - Fitbit war laut Canalys im ersten Quartal die Nr. 5 auf dem Smartwatch-Markt.

Im Zweifel…

Die Investoren sind eindeutig skeptisch, was die Chancen des Deals angeht, die Genehmigung der Behörden zu erhalten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes werden die Aktien von Fitbit mit einem Rabatt von 10 % gegenüber dem Angebot von 7,35 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Bemerkenswert ist, dass es sich um ein Barzahlungsangebot ohne Aktien handelt, so dass die Marktschwankungen die Zweifel widerspiegeln, dass die Übernahme abgeschlossen wird. Noch im Mai hat Fitbit erwartet, dass die Transaktion im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen wird.

“Wenn Google die Verbraucherdaten, die durch die Verwendung von Fitbit-Wearables generiert wurden, einschließlich der Daten, die sich jetzt auf COVID-19 beziehen, erwirbt, könnte Google diese Daten zu seinem eigenen Vorteil nutzen und die Fähigkeit anderer Unternehmen untergraben, den Verbrauchern neue Produkte anzubieten”, sagte die europäische Verbraucherrechtsorganisation BEUC kürzlich. “Dies könnte der Innovation und den Wahlmöglichkeiten der Verbraucher auf verschiedenen Märkten wie Online-Werbung, Suche, Gesundheit und Wearables schaden”.

The post Google muss vielleicht Opfer bringen, um den Fitbit-Deal abzuschließen appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.Dieser Artikel wurde von Evan Niu auf Englisch verfasst und am 10.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Alphabet (A- und C-Aktien) und Fitbit.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool